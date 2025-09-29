La Diputación de Jaén acomete el arreglo del firme y el drenaje de la vía de interés agrario JV-2044, en Escañuela

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha comenzado las obras para arreglar el firme, el drenaje y la señalización de la carretera JV-2044, en el término municipal de Escañuela, una actuación que afecta a unos 4,5 kilómetros que serán acondicionados con una inversión cercana a los 214.000 euros.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, quien se ha desplazado hasta esta localidad donde, junto a su alcaldesa, Ana María Fernández, ha visitado los trabajos de mejora y adecuación de esta vía.

"Seguimos mejorando la red de vías de interés agrario de la Diputación Provincial con arreglos integrales, como el que estamos realizando ahora mismo en la localidad de Escañuela, en una de estas vías de interés agrario, en la JV-2044", ha afirmado.

En concreto, según ha explicado, la intervención consiste en un refuerzo de firme de casi 4,5 kilómetros, con una mejora del drenaje, con un tramo importante de cunetas y una renovación de la señalización, tanto horizontal como vertical.

Agea ha señalado que en una provincia eminentemente rural como la jiennense, actuaciones como estas son "importantes, puesto que hay "más de 600 kilómetros de vías de interés agrario" y desde la Diputación se es consciente "de la necesidad de tenerlas en condiciones para el acceso a las fincas de los agricultores".

"Por eso, además de las labores de mantenimiento que hacemos en este tipo de vías, con un presupuesto de 4,6 millones de euros, realizamos este tipo de intervenciones, que vienen a mejorar de manera integral estas carreteras, como la que estamos realizando en Escañuela en una vía muy transitada por los vecinos y vecinas tanto de esta localidad como de su comarca", ha dicho.

La actuación tiene un presupuesto de adjudicación de 214.000 euros, que "va a permitir ejecutar una mejora importante de esta vía, con un objetivo muy claro: ayudar al sector agrícola, facilitar la recogida de la aceituna y las labores del campo".

"Y, por supuesto, ayudar siempre a nuestros pueblos y a sus habitantes a que circulen por mejores carreteras y vías más seguras", ha concluido el responsable de Infraestructuras Municipales.