La Diputación de Jaén actúa en cerca de 40 carreteras de la red provincial afectadas por el temporal

Una de las carreteras de la Diputación afectadas por el temporal. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén está realizando en las últimas horas actuaciones en cerca de 40 carreteras de la red provincial de su titularidad que se han visto afectadas por el temporal de lluvias y viento.

"Estamos interviniendo con la máxima celeridad en las zonas más afectadas para intentar abrir los tramos de vías que han quedado cortados por arrastres de barro, piedras, árboles y agua y facilitar la circulación en el resto de las carreteras que dependen de la Diputación", ha explicado este miércoles en una nota el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea.

En total, son más de una quincena de equipos dotados con máquinas retroexcavadoras los que participan en las labores de limpieza de las distintas vías afectadas. Un trabajo que continuará en las próximas horas y que se prolongará mientras continúe este temporal de lluvia y viento.

Las actuaciones de emergencia llevadas a cabo se dividen en las cuatro zonas de carreteras que la Diputación tiene establecidas para la realización de trabajos de conservación y mantenimiento de la Red Provincial: suroccidental, nororiental, noroccidental y suroriental.

Así, y en especial, se está interviniendo en las carreteras que se han cortado por diferentes motivos: la JV-2930 Límite de la provincia a Lopera, por barro y ramas; la JA-3308, Martos a Monte Lope, por la caída de un árbol; la JV-3404, Arjona a Lahiguera, por barro y agua; la JV-6022, y Castellar a la A-6201, por barro y agua igualmente.

También se está actuando en la JV-3224, Acceso a Cabrita, por piedras, barro y un vado inundado; la JA-8105, Burunchel al río Palomares, por un poste de comunicaciones caído; y la JA-7201, Huesa a Estación de Quesada, por tres eucaliptos caídos.

Además, se trabaja para retirar árboles, ramas, agua, piedras o barro en otro importante número de vías de municipios como Jimena, Villanueva de la Reina, Jabalquinto, Úbeda, La Carolina, Santa Elena, Villanueva del Arzobispo, Iznatoraf, Santisteban del Puerto, Benatae, Segura de la Sierra, Génave, Torres de Albanchez, Villarrodrigo, Frailes, Cabra del Santo Cristo, Jaén, Albanchez de Mágina, Peal de Becerro, Quesada, Larva, Villardompardo, Cárcheles, Bedmar o Bélmez de la Moraleda.