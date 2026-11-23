Juan Latorre (c) y Juan Eslava Galán en la lectura de la obra 'Masaru en el olivar' en el instituto de Arjona. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén ha anunciado la creación del Premio de Novela Histórica Juan Eslava Galán, que se celebrará por primera vez el próximo 2027 y que tendrá una dotación económica de 50.000 euros.

El presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, ha informado este lunes de la puesta en marcha de este certamen en el marco de una lectura pública de la obra 'Masaru en el olivar', del citado autor, promovida por 'Diario Jaén' en el Instituto de Educación Secundaria de Arjona y que ha contado con el propio escritor arjonero.

"Llevará el nombre de Eslava Galán con el objetivo no solo de rendir homenaje a un arjonero y jiennense que ha trasladado siempre el nombre de esta provincia fuera de nuestras fronteras, sino también subrayar su figura y su extensa creación literaria, a través de la que ha contribuido a que la gente se interese por acontecimientos que han marcado nuestra historia gracias a muchas de sus novelas", ha explicado.

El también alcalde de Arjona ha añadido que este premio de novela histórica pretende reconocer el talento de aquellos autores y autoras que, como Juan, consiguen que el público se sienta atraído por acontecimientos y personajes que han forjado el pasado y comprenda mejor todo aquello que ha marcado el presente.

"Persigue también que la provincia de Jaén sea referente de la novela histórica a nivel nacional e internacional, además de poner en valor desde nuestra tierra la creación literaria, así como la importante apuesta que hay en nuestro territorio por la literatura y por la cultura", ha afirmado.

Por último, el presidente de la Diputación ha subrayado que un premio de estas características "estrecha el fuerte vínculo" de la provincia "con la literatura y favorece que el nombre de Jaén se asocie, una vez más, a la cultura con mayúsculas".