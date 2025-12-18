La Diputación de Jaén destina 2,2 millones desde 2019 a la mejora de instalaciones de la Guardia Civil en la provincia

Visita a la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha destinado desde el año 2019 una inversión de 2,2 millones de euros para acondicionar diversos acuartelamientos de la Guardia Civil en la provincia.

Así lo ha indicado este jueves el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, durante una visita a la Comandancia del Instituto Armado, que ha visto mejorada su climatización en el marco de esa colaboración. Una mejora del edificio, ubicado en la avenida del Ejército Español de la capital, que también han podido conocer el alcalde, Julio Millán; el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, y el jefe de la Comandancia, Francisco José Lozano.

Han recorrido "dos pabellones que se han remodelado íntegramente y en los que también se ha llevado a cabo el cambio de los cierres de las ventanas", con una inversión de 150.000 euros. "Lo que permitirá que este edificio esté mejor climatizado y, por supuesto, ahorro económico desde el punto de vista del uso de la energía", ha dicho Reyes, que ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera, Pilar Parra.

Esta intervención está recogida en el convenio que la Diputación viene firmando anualmente con la Guardia Civil para acondicionar acuartelamientos distribuidos por todo el territorio provincial.

"Somos conscientes de la importancia que tiene en un sistema democrático la seguridad pública, especialmente en el mundo rural, de ahí el relevante papel que la Guardia Civil ha jugado, juega y tiene que seguir jugando en nuestra provincia", ha explicado.

Por ello, para que puedan realizar su cometido en las mejores condiciones, la Administración provincial "viene colaborando en los últimos años, a pesar de contar con un presupuesto modesto, para arreglar cuarteles de la provincia".

De esta forma, por ejemplo, se ha podido "intervenir en esta Comandancia, en las academias de la Guardia Civil de Baeza y en la de Úbeda, donde vamos a invertir 700.000 euros para que se pueda volver a abrir, y en definitiva para mejorar los espacios de convivencia y de trabajo de la Guardia Civil" en el territorio jiennense.

"Desde la Diputación Provincial vamos a seguir apostando, desde el punto de vista presupuestario, por mejorar las infraestructuras que en la provincia de Jaén tiene la Guardia Civil", ha asegurado el presidente.

Además, ha felicitado a este cuerpo "por el trabajo que vienen haciendo, esa constancia, esa apuesta por la seguridad y, por supuesto, hacerlo con el cumplimiento, el compromiso y la implicación con que lo hacen en los municipios donde actúan e intervienen".

Por su parte, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén ha agradecido a la Diputación "esas aportaciones que hacen anualmente para el mantenimiento de infraestructuras". "Para nosotros, con tantas instalaciones que tenemos en la provincia, es una ayuda que nos viene muy bien para poderlas utilizar, ir actualizándolas poquito a poco y tenerlas en funcionamiento operativo óptimo", ha comentado Lozano.