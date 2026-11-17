Visita a la sede de la asociación Abriendo Camino. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MENGÍBAR (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha elogiado la labor de entidades como Abriendo Camino, de Mengíbar, para mejorar la vida de personas con discapacidad.

Así lo ha indicado este martes durante una visita a la sede de la citada asociación, donde ha mantenido un encuentro con sus representantes, encabezados por su presidente, Sebastián Zamora.

En esta reunión, que también ha contado con el alcalde mengibareño, Juan Bravo, Latorre ha explicado que este colectivo, que atiende a unas 270 familias, "lleva más de 25 años trabajando para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias en esta localidad y su comarca".

"Se ha consolidado como una asociación de referencia en nuestra provincia gracias al esfuerzo y el compromiso de unas familias que buscan que sus hijos e hijas reciban los tratamientos especializados que necesitan y esto para mí es muy importante", ha afirmado.

Ha añadido que, en su trayectoria, "ha encontrado el acompañamiento de instituciones como el Ayuntamiento de Mengíbar o la Diputación de Jaén", que han intentado ayudar en la medida de sus posibilidades "para que esta asociación ofrezca los servicios que está prestando en este momento".

Este respaldo, según ha dicho, forma parte del apoyo que la Diputación da a las entidades del tercer sector en la provincia, "ya que desarrollan una labor fundamental e imprescindible para la sociedad". "Ha estado y va a seguir estando aquí, contribuyendo a la realización de los proyectos que ya desarrollan y aquellos que están por planificar", ha asegurado.

Al respecto, ha apuntado que Abriendo Camino acaba de presentar una solicitud de ayuda para "un nuevo proyecto innovador". "Una piscina terapéutica" que esperemos que muy pronto pueda estar en servicio aquí en la localidad y desde la Diputación Provincial de Jaén mostramos nuestra colaboración, nuestra ayuda para que este proyecto se lleve a cabo", ha explicado Latorre.

Finalmente, ha garantizado que esta administración va "a seguir estando ahí, promoviendo actividades, trabajando codo a codo, de la mano, instituciones y asociación, para que las personas con discapacidad, las personas que necesitan de esta ayuda, sean atendidas y puedan encontrar aquí ese arrope que precisan para poder seguir desarrollando su vida en condiciones normales".

AUTONOMÍA E INCLUSIÓN

El alcalde de Mengíbar también ha valorado el trabajo de la asociación Abriendo Camino y la ejecución de proyectos como el de su casa tutelada. Un recurso que ha calificado como "una gran infraestructura no tanto por sus instalaciones o su construcción, sino por lo que representa: autonomía, inclusión y, sobre todo, esa mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad".

"Este proyecto no sale de la nada; surge claramente del trabajo, del esfuerzo, del compromiso de una asociación de Mengíbar y comarca que creyó en una idea y también de la colaboración de la gente, de esa empatía con la asociación, de colectivos, de padrinos que la han apoyado, pero también del papel que han jugado las instituciones públicas", ha declarado.

En esta línea, ha agradecido "el apoyo constante de la Diputación desde que nació Abriendo Camino, un compromiso que también se mantiene con todos los colectivos con discapacidad".

Por su parte, Zamora ha agradecido esta visita, que "sirve para que se vea que la asociación está "haciendo algo fundamental para toda la comarca y la provincia y también para que se hable de gente con discapacidad, que es algo importante".