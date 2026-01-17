La Diputación de Jaén finaliza las obras de los nodos intermodales de Siles y Segura de la Sierra

La Diputación Provincial de Jaén ha finalizado las obras que se han llevado a cabo para dotar de nodos intermodales a los municipios de Siles y Segura de la Sierra. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Jaén ha finalizado las obras que se han llevado a cabo para dotar de nodos intermodales a los municipios de Siles y Segura de la Sierra, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, que gestiona la Administración provincial y cuenta con una inversión de más de 2,3 millones de euros financiados con fondos europeos NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Tal y como ha indicado la institución provincial en una nota, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha visitado las actuaciones que se han realizado para habilitar estos espacios que buscan, según ha valorado, "promover la visita a zonas periféricas del parque natural, enlazar con rutas de largo recorrido a pie y en bicicleta y contribuir a disminuir el acceso de vehículos a motor en este espacio protegido".

En contexto, estos dos nodos forman parte de los seis diseñados en el marco del PSTD de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas que se ubicarán --junto a Siles y Segura de la Sierra--, en Pontones (Santiago-Pontones), La Fresnedilla (Villacarrillo), la carretera del embalse de La Bolera (Pozo Alcón) y Cazorla.

Según ha explicado el diputado de Promoción y Turismo, "se trata de zonas que se habilitarán en estos puntos del parque natural para facilitar el aparcamiento de vehículos de cara a realizar itinerarios a pie o en bicicleta por estas zonas, que contarán con barrera de seguridad y cuyas plazas se podrán reservar a través de una app que se pondrá en marcha próximamente".

Para la ubicación de los seis nodos intermodales, en los que se invertirán más de 150.000 euros y que serán gestionados por los respectivos consistorios de los municipios en los que se ubican, se han seleccionado lugares en los que se ofrecen servicios de alojamiento y hostelería, además de ser puntos de conexión con rutas de senderismo y cicloturismo del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

En el caso de Siles, el nodo intermodal está ubicado cerca de la piscina municipal y el campo de fútbol, se encuentra próximo al Gran Sendero 'Bosques del Sur' y a la carretera de montaña que lleva hasta el sendero de Las Acebeas, el monte Bucentaina y la zona de la Piedra del Agujero, mientras que el de Segura de la Sierra está situado frente a la piscina municipal y junto al acceso al castillo de localidad.

De este modo, la Diputación de Jaén se ha encargado de la ejecución de las actuaciones para adecuar las distintas parcelas en las que se ubican estos dos nodos, que cuentan con una superficie aproximada a los 500 metros cuadrados y dispondrán de una quincena plazas de aparcamiento, para lo que se ha mejorado el firme de estas zonas, así como el acceso a las mismas y se ha instalado una valla perimetral de madera.

Asimismo, esto se complementará con la colocación de una barrera metálica --que tendrá un funcionamiento autónomo mediante cámaras de lectura de matrículas--, así como un punto de recarga de vehículos eléctricos y punto WiFi.

En suma, junto a la creación de los nodos intermodales, la mejora de la movilidad sostenible por este parque natural, está suponiendo también la ejecución de otros proyectos en el marco de este PSTD. Entre ellos, según la Diputación, se encuentra la construcción de un apeadero para autobuses y vehículos de empresas de turismo activo en la antigua casa forestal Los casares, la adecuación de itinerarios no motorizados o el diseño de una ruta para incentivar el uso de la bicicleta y el senderismo de largo recorrido eligiendo ubicaciones periféricas.