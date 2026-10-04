La Diputación de Jaén impulsa un homenaje al poeta Miguel Hernández y Josefina Manresa en Alicante

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en el cementerio municipal de Alicante en la ofrenda floral en la tumba del escritor y en el recital poético y musical. - DIPUTACION DE JAEN

ALICANTE/JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Alicante ha acogido este domingo varios actos de homenaje a Miguel Hernández y Josefina Manresa impulsados por la Fundación Legado Literario Miguel Hernández que preside la Diputación Provincial de Jaén y la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en el cementerio municipal de Alicante en la primera de estas actividades, un homenaje de Jaén al poeta oriolano y a su esposa que ha consistido en una ofrenda floral en la tumba de este escritor y un recital poético y musical, tal como ha informado el organismo provincial en una nota.

En torno a medio centenar de personas procedentes de Jaén y Quesada han tomado parte en este viaje cultural que también ha incluido la inauguración en la casa natal de Miguel Hernández en Orihuela de la exposición 'Foto Poética Hernandiana IV', formada por instantáneas galardonadas en este certamen fotográfico que promueve la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. La vicepresidenta tercera de la Diputación ha sido la encargada, junto al alcalde de Orihuela, José Vegara, y el director de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández, José Antonio Martínez, de inaugurar esta muestra.