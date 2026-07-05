La Diputación de Jaén impulsa el preestreno en Martos de 'Cautivas por Cervantes' antes de su estreno en Almagro

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, en el preestreno de 'Cautivas por Cervantes'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

MARTOS (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha asistido en Martos (Jaén) al preestreno de 'Cautivas por Cervantes', una producción teatral dirigida por el dramaturgo marteño Emilio Manzano a partir de diversos textos del autor de 'El Quijote'. La Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Martos patrocinan esta obra, que se ha representado por primera vez en la ciudad antes de su estreno en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, previsto para los días 10 y 11 de julio.

Sobre esta propuesta escénica, que cuenta con el apoyo económico de la Administración provincial, Colomo ha destacado que "reúne muchos de los valores que queremos impulsar: la recuperación del patrimonio literario, la creación contemporánea y el talento artístico", unas cualidades que, según ha señalado la institución provincial en una nota, justifican su inclusión en la programación del citado festival.

'Cautivas por Cervantes' toma como base "tres grandes obras de Cervantes, pero reenfocadas para abordar cuestiones tan vigentes a día de hoy como pueden ser la libertad, la identidad, el encuentro entre culturas y la capacidad del ser humano para resistir y transformar las dificultades", apostilla la vicepresidenta tercera de la Diputación.

En esta línea, señala que esta representación "nos acerca al universo de Miguel de Cervantes desde una mirada contemporánea y actual y pone en diálogo la palabra clásica con las emociones y con las inquietudes del público actual". A su juicio, "si hay algo que tienen los grandes clásicos como Miguel de Cervantes es que siguen interpelándonos varios siglos después y con esta obra se demuestra que este autor no es solamente parte de nuestra historia, sino que también es una voz viva que continúa apoyándonos para comprender el mundo que nos rodea".

Por todo ello, Colomo asegura que "para la Diputación es una enorme satisfacción poder formar parte de iniciativas como esta impulsada por un creador jiennense como Emilio Manzano", una propuesta que "no solamente enriquece la agenda cultural de la provincia de Jaén, sino que también la engrandece y es un respaldo a la creación artística que se desarrolla en esta tierra, por lo que de esta forma se refuerza la imagen de la provincia de Jaén como un lugar donde la cultura ocupa un papel protagonista en las políticas públicas".