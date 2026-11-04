La Diputación de Jaén impulsa una quincena de actividades por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Francisca Medina y María Dolores Ruiz presentan el programa con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha preparado una quincena de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fijado el 25 de noviembre.

La vicepresidenta cuarta y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, han informado este miércoles el programa, que se enmarca en la campaña impulsada por las ocho diputaciones provinciales andaluzas con el lema 'Destruir lo que ella más quiere es violencia vicaria'.

Medina ha puesto de relieve la temática de la campaña de este año, con la que se ha "querido incidir en un problema gravísimo como es la violencia vicaria, una forma de violencia sobre las mujeres que durante demasiado tiempo ha permanecido invisible".

"Queremos reconocer a las hijas e hijos como víctimas directas de este tipo de violencia, en la que es fundamental la identificación, ya que cuanto más pronto seamos capaces de conocer que se está realizando una violencia sobre los menores, podríamos salvar la vida de más niños y de más niñas", ha dicho no sin recordar que en este último año han sido asesinadas 44 mujeres y tres niños.

Por su parte, María Dolores Ruiz ha subrayado que, a través de esta campaña de sensibilización, se pretende "contribuir a que la sociedad identifique esta forma de violencia, comprenda su gravedad y, sobre todo, no mire hacia otro lado".

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES

Entre las iniciativas programadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la Diputación de Jaén destaca el XIV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género, que comienza esta tarde en la Biblioteca Provincial y cuya entrega de premios está prevista el sábado.

A esta propuesta se suma la exposición fotográfica 'Síellas', que se inaugurará en el Palacio Provincial y con la que se pretende visibilizar la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y niños víctimas de la trata y la explotación sexual.

La programación contempla también la instalación de puntos violeta durante la celebración en Úbeda de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, así como el respaldo a la manifestación convocada en Sevilla el próximo día 8 por la Marea Violeta de Andalucía, a la que asistirán representantes de la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén.

Asimismo, el 18 de noviembre se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén la segunda edición de las jornadas técnicas sobre violencia vicaria.

A ello se suman distintas propuestas culturales, como la representación de la obra 'Las Tr3s perdidas de tiempo' --que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre en la Sala LaPaca- y la actuación de Lourdes Pastor, el día 24 en el Centro Cultural Baños Árabes de Jaén. Ese mismo día, la lonja del Palacio Provincial acogerá el acto institucional organizado por la Diputación con motivo del 25N.

El calendario recoge otras iniciativas, como la III Gala de los Premios Jaenícolas y la elaboración de una guía para la formación y prevención de la violencia de género en la provincia. Además, a través del programa Cortoforum, se proyectarán en distintos municipios los cortometrajes seleccionados en el XIV Festival de Cortometrajes contra la Violencia de Género. La programación incluye, además, conferencias técnicas sobre adicciones y mujer en los centros de servicios sociales especializados.