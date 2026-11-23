Visita a la obras del carril peatonal en la JA-3200 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha iniciado las obras de construcción de un nuevo carril peatonal al comienzo de la carretera JA-3200, la vía que conecta la capital jiennense con el municipio de La Guardia de Jaén. La actuación, que cuenta con un presupuesto que ronda los 300.000 euros, tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad vial de los peatones que transitan por esta zona.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que ha visitado los trabajos junto al alcalde de Jaén, Julio Millán, ha indicado que la intervención responde a la "insistencia" del regidor de la capital, quien le trasladó hace unos meses la necesidad de actuar ante el riesgo que corrían los vecinos al tener que caminar por el arcén de esta carretera.

"Nos pusimos a trabajar y estamos hoy aquí ya en el comienzo de esta obra", ha señalado el diputado de Infraestructuras Municipales. Desde el punto de vista técnico, el proyecto contempla la creación de un carril peatonal de algo más de 500 metros de longitud y aproximadamente 1,80 metros de ancho. La nueva infraestructura estará dotada de una barrera de protección y una capa de mezcla bituminosa.

A juicio de Agea, este carril permitirá a los peatones "andar con total tranquilidad, acceder tanto al polígono como a las viviendas que hay en esta zona y posibilitará, por tanto, aumentar la seguridad y también la accesibilidad". Asimismo, ha subrayado la "cooperación absoluta" mantenida con el Ayuntamiento de Jaén para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha valorado de forma "muy positiva" una intervención que ha calificado de "muy necesaria". El regidor ha apuntado que, hasta el momento, los peatones se veían obligados a transitar por el arcén de la carretera con el peligro que ello conllevaba.

"Estamos hablando de una demanda histórica que pone a las personas en el centro, que mejora la seguridad de quienes utilizan esta vía a diario y que facilita los desplazamientos a pie en un entorno con actividad industrial en el polígono del cerro de Las Canteras y también residencial", ha manifestado Millán.

Finalmente, el alcalde ha agradecido a la Diputación Provincial su "sensibilidad, implicación y colaboración" para sacar adelante este proyecto, que ha puesto como ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones "se traduce en mejoras concretas para el día a día de la gente".