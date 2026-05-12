La Diputación de Jaén interviene en la vía que une Villardompardo y Fuerte del Rey, afectada por el temporal

Visita a las obras en la JV-2334 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

FUERTE DEL REY (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está interviniendo en la vía de interés agrario JV-2334, que une los municipios de Villardompardo y de Fuerte del Rey. Se trata de una de las actuaciones que está desarrollando la Administración provincial para solventar los daños ocasionados en la Red Provincial de Carreteras con el tren de borrascas de principios de año.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado hasta Fuerte del Rey para visitar las obras junto a la alcaldesa, Francisca Peinado. Sobre las obras en esta vía de interés agrario, Agea ha puntualizado que actualmente están arreglando "el importante deslizamiento" que se produjo en su kilómetro 9 aproximadamente, una incidencia que se va a solventar con la construcción de un muro de escollera de unos 100 metros de longitud.

En concreto, en esta vía la inversión va a superar los 1,5 millones de euros, con los que además del muro de contención de escollera y la mejora del firme se va a reconstruir un vado inundable de casi un kilómetro de longitud y numerosas cunetas.

Las fuertes lluvias y el viento de este invierno provocaron también que "la calzada de esta carretera haya sufrido también numerosos daños", por lo que se va a hacer un refuerzo de firme en 14 kilómetros aproximadamente.

Ha añadido que esta actuación se enmarca en el plan de emergencia que la Diputación de Jaén ha puesto en marcha con un presupuesto aproximado de unos 18 millones de euros, y que "va a suponer la mejora y el arreglo de este tipo de vías para que de nuevo los agricultores puedan transitar por ellas con total normalidad".

Para Agea, estas actuaciones son una muestra de la "apuesta" de la Diputación por la agricultura y por el sector agrícola de la provincia de Jaén.