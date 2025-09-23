La Diputación de Jaén lleva a la comarca de Segura un proyecto para mejorar la sostenibilidad del olivar tradicional

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha organizado una jornada para dar a conocer a cooperativas de la comarca de la Sierra de Segura el proyecto Competiolivar. El proyecto se está impulsando en esta zona de la provincia de Jaén a través del Centro de Innovación Territorial (CIT), con sede en Beas de Segura (Jaén), y busca mejorar la sostenibilidad y competitividad del olivar tradicional.

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, ha participado junto al diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, en la jornada sobre este proyecto que financia el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con cerca de 500.000 euros y que pretende "mejorar la competitividad del olivar y la sostenibilidad del olivar tradicional en la comarca de la Sierra de Segura".

La iniciativa, destinada a agricultores y propietarios de olivar tradicional de esta comarca, contempla cuatro principales líneas de actuación. La primera está dirigida a encontrar soluciones sostenibles que eviten la pérdida de la biodiversidad, mientras que la segunda está destinada a valorizar los subproductos oleícolas para producir biochar y compost.

La tercera persigue optimizar el agua de lluvia y, por último, se pretende mejorar la gestión de las cooperativas a través de la digitalización.

Para la ejecución de la primera de las líneas de actuación incluidas en esta iniciativa, se seleccionarán distintas fincas y unidades de trabajo para llevar a cabo actuaciones dirigidas a fomentar la biodiversidad, como el manejo de cubiertas herbáceas, la restauración de vegetación autóctona o la instalación de elementos de apoyo a la fauna.

Asimismo, la valoración de subproductos del olivar se llevará a cabo mediante la realización de talleres para la producción de compost de alpeorujo y biochar, así como demostraciones de elaboración de este tipo de compost, entre otras acciones, mientras que para la línea dirigida a optimizar el agua de lluvia se desarrollará iniciativas para la capacitación en implementación de hidroinfiltradores o árboles de lluvia.

Por último, en el marco del proyecto Competiolivar se desarrollará una herramienta digital para que cooperativas oleícolas de la comarca segureña mejoren la prestación de servicios y la comunicación con sus asociados.