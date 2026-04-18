La Diputación de Jaén participa en el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de El Condado

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, en el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la comarca de El Condado. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado en el XVI Encuentro de Asociaciones de Mujeres de la comarca de El Condado, organizado por el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar y el colectivo 'Quiteria' de dicha localidad con un total de catorce entidades participantes.

"Esta jornada lúdica y de convivencia ha permitido intercambiar experiencias y poner en común el trabajo que desarrollan los diferentes colectivos", ha manifestado Latorre, que ha enfatizado en la labor de dinamización social que llevan a cabo en sus respectivos municipios.

Dentro de ese trabajo, ha aludido al apoyo, la formación e información que ofrecen a las mujeres, así como a la promoción de la igualdad de oportunidades. "Estas asociaciones son su altavoz en sus localidades, dando a conocer sus inquietudes y demandas y permitiendo que se sientan respaldadas", ha insistido el vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales.