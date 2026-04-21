Óscar López defiende que "no hay nadie mejor que Montero para gobernar Andalucía" y ve "muchas razones para el cambio"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Imagen de archivo. - PSOE MADRID

ÍLLORA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que "no hay nadie mejor para gobernar Andalucía" que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, al tiempo que ha asegurado que "hay muchas razones para el cambio" en la comunidad y ha advertido de que el próximo 17 de mayo "están en juego el presente y el futuro del Estado del Bienestar".

Antes de participar en un acto en Íllora, junto a la cabeza de lista del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano; el secretario general del PSOE de Íllora, Antonio Salazar, y el líder provincial, Pedro Fernández, López ha presentado a la secretaria general del PSOE-A como un "ejemplo de buena gestión", afirmando que "no hay nadie mejor para gobernar Andalucía".

"No hay nadie como ella para defender y reconstruir la sanidad, la educación y la dependencia, que está desmantelando Juanma Moreno", ha señalado, insistiendo en que "hay muchas razones para que haya un cambio en Andalucía".

Tras apuntar que esta comunidad autónoma es "muy importante" al contar con el 25% de la población española, el socialista ha explicado sobre Montero que "he trabajado muchas veces con ella desde el Gobierno, es una buena gobernante y ha resuelto problemas muy importantes".

"Si España hoy bate récords de empleo, de creación de empleo, de crecimiento económico, de combatir la inflación o combatir el déficit, ha sido gracias al trabajo de Montero, que destinará a la sanidad pública 3.000 millones de euros de esa nueva financiación autonómica para rescatarla", ha apostillado.

Por su parte, la cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz ha asegurado que el 17 de mayo Andalucía "va a hablar claro" y que la ciudadanía "expresará en las urnas su indignación". "Quedan 26 días para que Moreno recoja sus cosas en San Telmo y se marche", ha abundado, asegurando que "tras ocho años, la ciudadanía está cansada de un Gobierno andaluz que ha dado la espalda a los problemas reales, ha deteriorado los servicios públicos y ha recortado oportunidades, especialmente para los jóvenes".

Manzano ha calificado este periodo como "ocho años perdidos", marcados, según ha dicho, por "anuncios vacíos, promesas incumplidas y un abandono evidente de las comarcas rurales y de provincias como Granada". En este sentido, ha señalado la "paralización" de infraestructuras como la Variante de Loja, el "olvido" de las zonas rurales y decisiones que, a su juicio, han perjudicado a la provincia. "Pero, sobre todo, lo hemos visto en la vida de la gente. Si hay un ejemplo claro del fracaso del Gobierno de Moreno es la sanidad pública", ha añadido.

La dirigente socialista ha criticado que Andalucía "lidere las listas de espera en España, con más de dos millones de andaluces esperando", y ha denunciado que "mientras su salud se deteriora, la Junta deriva recursos a la sanidad privada". "Ese es el modelo del PP: una sanidad para quien pueda pagarla y cada vez más debilitada para el resto. Por eso, el 17M hay que elegir entre privatización o defensa de lo público", ha concluido.

Por último, el secretario general del PSOE de Íllora y alcalde del municipio ha resaltado el impacto de las políticas socialistas en pueblos como Íllora a través del impulso a la transformación digital que "ha permitido que llegue internet y la fibra para fijar a las y los jóvenes al territorio y atraer a otras personas de fuera para evitar la despoblación, así como la estabilización al personal público de las pequeñas localidades".

