La Diputación de Jaén reconoce a cinco empresas jiennenses en los XXVII Premios Emprende e Innova 2026

El presidente de la Diputación, Juan Latorre, durante el acto. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casería Escalona de la Diputación ha sido este jueves el escenario elegido para celebrar la entrega de los XXVII Premios Emprende e Innova en Desarrollo Sostenible 2026, que convoca la Administración provincial con la colaboración de la Fundación Unicaja para galardonar proyectos empresariales innovadores y sostenibles en la provincia jiennense.

En este acto, en el que se ha reconocido en las distintas categorías establecidas a 'Gaien Data', de Linares; 'Andalucía de Electricidad SL', de Mancha Real; 'Productos La Real', de La Carolina; 'Vida Trashumante', de Marmolejo; y 'Peñalver Spaces Solutions', de Jaén, el presidente de la Diputación, Juan Latorre, ha resaltado que estas firmas son una muestra de que "en la provincia se está conformando un ecosistema empresarial donde la innovación, la sostenibilidad y la diversificación son piezas esenciales".

La vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, y la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, también han participado en esta gala de entrega de premios en la que Latorre ha puesto de relieve que estas distinciones "le ponen rostro al talento empresarial y al emprendimiento, que son cada vez más visibles en la provincia".

Esta apreciación la ha respaldado con datos como los de la creación de empresas y la generación de empleo, que "certifican que vamos por el buen camino". "Afortunadamente, las políticas del Gobierno de España están dando sus frutos", ha apostillado antes de asegurar que "estamos avanzando hacia un desarrollo socioeconómico sostenible que ofrece oportunidades de presente y que debe sembrar las oportunidades del futuro".

En esta línea, ha asegurado que la provincia jiennense, "con sus dificultades, como todos los territorios, tiene un potencial que nos invita a ser optimistas. Debemos creer en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser", ha incidido Latorre. Asimismo, ha garantizado que desde la Diputación "vamos a seguir trabajando para que así sea, con iniciativas como las que hemos venido desplegando en los últimos años, con nuestro Plan de Empleo y Empresa, con las ayudas al empleo intensivo o con la estrategia Jaén por Industria, que agrupa ya a más de 280 empresas y que ha aflorado el pujante sector industrial jiennense".

El presidente de la Administración provincial ha avanzado que "vamos a ir más allá", en referencia a que "una de las líneas maestras en las que vamos a trabajar será en aprovechar las oportunidades que nos ofrece la cuarta revolución industrial, con la Inteligencia Artificial, la automatización o el Big Data". Y aprovechando "ese gran proyecto que está construyendo el Gobierno de España que es el Cetedex, en el que a finales de este año abrirán sus puertas los primeros edificios del campus principal y que nos va a situar a la vanguardia de la innovación y la tecnología vinculadas a la defensa".

Por tanto, como ha apuntado Latorre, "la industria, la innovación y el empleo son, y van a seguir siendo, una prioridad para la Diputación de Jaén y vamos a seguir estando al lado de los empresarios y emprendedores". Los premios que este jueves se entregan, ha precisado, "son un buen termómetro del emprendimiento, de la innovación y de la consolidación empresarial de la provincia".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén ha enfatizado que "esta gran iniciativa de la Diputación alcanza ya 27 ediciones, un tiempo en el que se ha reconocido al empresariado jiennense que innova, crea y trabaja contribuyendo a que la provincia avance". En este sentido, Espín se ha mostrado optimista porque "cada vez contamos con más empresarios en todos los sectores y se merecen un reconocimiento por su labor".

A esta vigésimo séptima edición de estos galardones se han presentado un total de 24 candidaturas de 21 empresas jiennenses, entre las que han sido distinguidas Gaien Data Glosso, de Linares, como mejor proyecto empresarial por "haber sabido ver la oportunidad de la Inteligencia Artificial aplicada al tejido productivo", según ha puntualizado el presidente de la Diputación.

Respecto a Andaluza de Electricidad Andel, de Mancha Real, galardonada en la categoría Empresa del Año Jaén por Industria, Juan Latorre ha remarcado que "es un ejemplo de la diversificación de nuestro sector industrial, contribuyendo activamente a la transición energética, la electrificación y la conectividad global".

De Productos de la Real Carolina, de La Carolina, ganadora en la modalidad de mejor empresa liderada por mujeres, ha señalado que "es una de las más de 300 firmas adheridas a la marca de calidad Degusta Jaén y un modelo empresarial comprometido con el entorno rural, la generación de empleo local y la promoción de productos autóctonos en mercados nacionales e internacionales".

La empresa premiada en la categoría "Joven" ha sido Vida Trashumante, de Marmolejo, sobre la que Latorre ha resaltado que el "talento de nuestros jóvenes puede y debe aplicarse al sector primario, fundamental para nuestra economía y para fijar la población al mundo rural".

Finalmente Peñalver Spaces Solutions, de Jaén, ha sido reconocida en la categoría de trayectoria empresarial, una firma que "es ampliamente conocida con tres décadas de experiencia a sus espaldas y que ha sabido adaptarse a los tiempos, crecer y consolidarse como un referente en el campo del mobiliario de oficina y la informática".

Tras entregar estos premios, el presidente de la Diputación ha subrayado que "salgo de este acto muy optimista porque he percibido mucho talento, trabajo bien hecho, actitud, esfuerzo, constancia y compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible de esta provincia".

Asimimos, ha destacado que en Jaén "contamos con un gran potencial y debemos seguir trabajando para que entre todos consolidemos un ecosistema empresarial fuerte que contribuya a que la provincia siga avanzando y prosperando". "En ese camino siempre encontraréis a la Diputación de Jaén como aliada", ha concluido.