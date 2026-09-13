La Diputación de Jaén señala la falta de medios de la Junta en el incendio del Cerro del Cuco en Jódar

Incendio del Cerro del Cuco en Jódar (Jaén) - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha valorado la intervención realizada por efectivos del Parque de Bomberos de Bedmar en el incendio declarado esta semana en el Cerro del Cuco, en el término municipal de Jódar.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, felicita y reconoce "la gran profesionalidad y entrega" de los bomberos del parque gestionado por la Administración provincial, así como de los bomberos forestales del dispositivo Infoca que se personaron en este siniestro.

No obstante, ha lamentado la "escasa dotación de medios aportados por la Junta de Andalucía ante un incendio cuya competencia correspondía al Gobierno andaluz".

Además, ha puesto acento en "la escasez de medios puestos a disposición" por la Administración regional, "algo que vienen denunciando los propios trabajadores del Infoca desde hace tiempo".