La Diputación de Jaén superó en 2024 el 91% de la recaudación voluntaria de los tributos municipales

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén superó en 2024 el 91 por ciento de recaudación voluntaria de los tributos municipales, lo que ha supuesto la recaudación de un total de 126 millones de euros, cifra que se incrementa en 3,5 millones de euros respecto al año anterior.

Asimismo, el porcentaje de recaudación ejecutiva ha sido del 44,49 por ciento, lo que se traduce en 16,3 millones de euros. Por tanto, el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación recaudó el pasado ejercicio un importe total superior a los 159,4 millones en conceptos de recibos, autoliquidaciones, liquidaciones y ejecutiva.

"Estos datos suponen que, de cada 100 euros que nos delegan los ayuntamientos, recaudamos entre voluntaria y ejecutiva más de 95 euros", ha destacado la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

Una valoración que ha realizado este miércoles durante la presentación de la memoria del citado organismo autónomo de la Administración provincial correspondiente a 2024.

Por tributos, el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana (IBU) alcanzó un porcentaje de recaudación del 92,63%; el de vehículos de tracción mecánica (IVTM), el 86,34%; el de bienes inmuebles de naturaleza rústica (IBR), el 89,39%; el de arbitrios, tasas y precios públicos municipales (ARB) se situó en el 90,13%; el de bienes inmuebles de características especiales (BICE), en 99,17% y el impuesto sobre actividades económicas (IAE), en el 88,59%.

Parra ha explicado, asimismo, que en 73 ayuntamientos jiennenses se ha recaudado más de un 90 por ciento en el periodo voluntario, lo que supone 16 consistorios más respecto a los 57 que superaron este porcentaje en el ejercicio anterior.

"Estamos hablando de un servicio muy importante para los ayuntamientos, un servicio eficaz, eficiente y que garantiza que vayamos consiguiendo mayores cotas de recaudación para los consistorios", ha subrayado la vicepresidenta tercera.

INTERMUNICIPALIDAD Y ECONOMÍA DE ESCALA

Además, la responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos ha puesto el acento en que la gestión de la recaudación en la provincia de Jaén "es un ejemplo de intermunicipalidad y de economía de escala.

"Siempre se ha dicho que los ayuntamientos tienen que trabajar consorciados en red y aquí tenemos una muestra clarísima de la utilidad de las diputaciones, porque sería imposible para muchos ayuntamientos, sobre todo para pequeños y medianos ayuntamientos, poder prestarlo con la eficacia, con la cualificación, con las herramientas y con la capacidad que demuestra el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación", ha asegurado.

Un total de 95 ayuntamientos de los 97 de la provincia de Jaén tienen delegada a la Diputación alguno de los servicios de gestión, recaudación o inspección de sus tributos municipales que, según ha dicho Parra, "son los más progresistas".

"Porque cada cual paga en función de lo que tiene, del vehículo y de su cilindrada, del tamaño o la ubicación de su casa o de su piso familiar, así como del número de hectáreas de su finca rústica", ha argumentado al respecto.

La vicepresidenta tercera de la Administración provincial ha recordado que estos impuestos "son una de las fuentes principales de financiación de los ayuntamientos y, por tanto, también para el mantenimiento de los servicios públicos".

Por otra parte, ha detallado las medidas que se están implementando para mejorar aún más este servicio público, tanto en la atención al contribuyente como en una mayor y mejor recaudación para los ayuntamientos.

Igualmente, ha reconocido el trabajo de los 127 profesionales que conforman la plantilla de este servicio, que se incrementará con otros 26 empleados públicos más para atender la delegación de la recaudación del Ayuntamiento de Jaén.

PREMIO DE COBRANZA

Por último, la diputada responsable de Economía y Hacienda se ha referido al coste que este servicio tiene para los ayuntamientos. En este sentido, ha subrayado que el premio de cobranza es el mismo desde la creación de este organismo de la Diputación en 1986, "mientras que la complejidad legislativa y de gestión se ha ido incrementando".

"Desde el año 2010 venimos devolviendo a los ayuntamientos dinero del premio de cobranza, superando los 47 millones de euros. Por ejemplo, este último año hemos devuelto tres millones de euros", ha resaltado la vicepresidenta.

A ello ha sumado que el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación anticipa el dinero a los ayuntamientos con doce entregas a cuenta sin repercutirles gastos financieros. "De este modo, hacemos de banco para los ayuntamientos a interés cero", ha concluido.