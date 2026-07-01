El festival Un Mar de Canciones se celebrará en Torreperogil los días 9 y 10 de julio

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La música de autor y la solidaridad volverán a ser los protagonistas de Un Mar de Canciones, festival que se celebrará los días 9 y 10 de julio en Torreperogil (Jaén) con un cartel que incluye, entre otros, a Alejo Stivel o Migue, de Antílopez.

La Diputación ha acogido este miércoles la presentación de esta vigésimo quinta edición, que forma parte de la acción promocional 'Jaén en Julio' y que tendrá como escenario principal el Auditorio Torres Oscuras.

El acto ha contado con el director de Un Mar de Canciones, Antonio Rosillo; el teniente de alcalde de Torreperogil, Juan Francisco Torres; la vicepresidenta cuarta de la Diputación y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, y la delegada territorial de Inclusión social, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo.

"Estamos hablando de un festival que liga la mejor música de autor, el reconocimiento a la música que quedó en nuestros recuerdos y en nuestras vidas, con las mejores promesas del escenario actual, y todo ello alrededor de un sólido halo de compromiso y solidaridad", ha afirmado Medina.

Ha valorado, además, que "en pleno mar de olivos emerge año tras año" una cita que "se ha consagrado como la actividad cultural y turística que más proyección da al municipio de Torreperogil, que con solo 8.000 habitantes incrementa su población en casi en un 50 por ciento en apenas 48 horas".

La vicepresidenta cuarta de la Diputación ha reconocido el trabajo de la organización para que este festival se haya convertido "en un auténtico agente dinamizador de la comarca y de su economía". "Argumento que justifica con creces que desde la administración, en este caso andaluza y provincial, sigamos apoyando su celebración", ha añadido.

Sobre este crecimiento de Un Mar de Canciones también ha hablado el teniente de alcalde de Torreperogil, quien ha puesto el acento en la cercanía con el público como una de las claves de su éxito.

La delegada territorial de Inclusión social, Familias e Igualdad ha valorado, igualmente, esta propuesta, que cuenta con el apoyo de la Junta a través de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.

"Hablar de Un Mar de Canciones es hablar de sensibilidad, de compromiso con la cultura y de una manera muy especial de entender la música. Porque aquí, durante más de dos décadas, la palabra ha sido protagonista; aquí se ha apostado por la cercanía entre artistas y público, por la emoción compartida y por una programación cuidada y de enorme calidad", ha declarado Hidalgo.

CARTEL

Por su parte, el director del festival ha desgranado el cartel de una edición que arrancará el 9 de julio en la Peña Flamenca con la actuación de María Guadaña y de la banda local Inefable. El día 10, en el Auditorio Torres Oscuras, actuarán Alejo Stivel, voz de Tequila, y Migue, de Antílopez.

Además, fruto de la colaboración entre Un Mar de Canciones y el colectivo Peor para el Sol, la jornada del viernes arrancará con las actuaciones de Víctor Guirado y Demián Pinto, ganadores del Concurso Internacional de Canción de Autor Sabina por Aquí, que se celebra cada año en Úbeda. Las entradas del festival se pueden adquirir en https://eventick.es/v2/un-mar-de-canciones-2026/

Un Mar de Canciones será la segunda parada de 'Jaén en Julio' 2026, que comienza este jueves con BluesCazorla. Del 16 al 19, tendrá lugar Etnosur en Alcalá la Real, los días 24 y 25 se celebrará Vértigo Estival en Martos y finalizará en Pozo Alcón el 31 de julio y 1 de agosto con Imagina Funk.