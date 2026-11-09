La Fiesta del Primer Aceite cierra en Úbeda (Jaén) con "masiva" afluencia de público y "elevadas" ventas

Fiesta del Primer Aceite en Úbeda - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décimo tercera edición de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén, celebrada este fin de semana en Úbeda (Jaén), ha concluido con un balance "altamente positivo" tras registrar una "masiva" afluencia de visitantes en el Parque Norte y "elevadas" ventas por parte del centenar de empresas oleícolas participantes.

El diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano, ha destacado que el evento ha cumplido con creces sus objetivos, consolidando a la provincia como "primera productora mundial de aceite de oliva de calidad" y como el "destino ideal" y referente principal para el oleoturismo.

Según ha detallado Lozano, miles de personas procedentes de toda España y del extranjero han participado en una programación que ha colgado el cartel de completo en prácticamente todas sus propuestas, registrando incluso listas de espera en varias de ellas.

En el plano comercial, las sensaciones entre los empresarios del sector han sido excelentes, hasta el punto de que la mayoría de las firmas participantes agotaron únicamente durante la jornada del sábado todo el Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) que habían llevado para promocionar y vender a lo largo de los dos días del evento.

El programa de actividades complementarias ha registrado, según Lozano, un respaldo unánime por parte del público. El desayuno inaugural del sábado ofreció un total de 500 servicios, una cifra idéntica a las 500 tapas que se repartieron durante el showcooking celebrado el domingo.

Asimismo, las catas dirigidas por las denominaciones de origen, la IGP Aceite de Jaén y el Centro del Olivar y Aceite de la Provincia completaron su aforo con 25 participantes en cada una de las sesiones.

Por su parte, las visitas guiadas organizadas tanto a la zona monumental de Úbeda como a las cooperativas participantes superaron las 200 personas diarias. Los talleres de alfarería contaron con una gran afluencia, mientras que el taller de microalmazara impartido por la Oleoescuela Guardián de los Trofeos instruyó a más de un centenar de personas en el proceso de elaboración del aceite.

Las propuestas infantiles y la ludoteca sumaron unos 600 menores a lo largo del fin de semana, sumándose al éxito de público de todas las actuaciones musicales programadas.

Tras el éxito cosechado en Úbeda, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén --organizada por la Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento ubetense-- se trasladará en dos semanas hasta tierras gallegas.

En concreto, la ciudad de La Coruña acogerá este evento promocional del 20 al 22 de noviembre. Hasta allí viajarán un total de 35 empresas jiennenses dedicadas al aceite de oliva, la cosmética y la artesanía del olivar, que protagonizarán un programa que incluirá catas, desayunos con aceites de oliva virgen extra tempranos y degustaciones de AOVE.