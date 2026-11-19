Cartel de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta del Primer Aceite de Jaén llega este viernes hasta A Coruña para dar a conocer los aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos de la provincia entre el público gallego.

Los Jardines Méndez Núñez acogerán hasta el domingo este evento en el que participarán 35 empresas jiennenses y que incluirá múltiples actividades gratuitas, como desayunos, catas, degustaciones, talleres y demostraciones de artesanía, además de distintas actuaciones de flamenco, de coro y de baile.

"La Diputación traslada hasta Galicia los AOVE jiennenses de primera cosecha, que son aceites de gran calidad que se caracterizan por su extraordinario color, sabor y olor. Y con los que no sólo buscamos captar nuevos consumidores de nuestro oro líquido, sino también invitar al público gallego a que viaje hasta nuestra provincia, que es el mejor destino oleoturístico del mundo, para conocer cómo se elabora este producto, así como la cultura del olivar", ha destacado este jueves el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

Este evento, en el que colabora el Ayuntamiento coruñés, tendrá una zona expositiva en la que el público podrá degustar y adquirir 33 marcas de aceites tempranos, además de cosmética elaborada con aceite de oliva y artesanía con madera de olivo. Podrá también visitar un espacio en el que se informará sobre la oferta turística de la provincia de Jaén.

"Estar presentes en A Coruña con esta fiesta nos abre también una extraordinaria oportunidad para dar a conocer, junto a nuestros aceites y todos nuestros recursos oleoturísticos, los múltiples atractivos del paraíso interior jiennense en tierras gallegas y contribuir con ello atraer a nuevos visitantes a nuestra tierra", ha afirmado Lozano.

Los asistentes podrán disfrutar de forma gratuita de un amplio calendario de actividades que arrancará este viernes a las 10,00 horas con la apertura de esta fiesta y un desayuno con tostadas y AOVE temprano, en la que participará la alcaldesa de esta ciudad, Inés Rey, y el diputado provincial Francisco Reyes.

También habrá catas profesionales de aceite y degustaciones de otros productos agroalimentarios de la provincia de Jaén que poseen el sello de calidad Degusta Jaén y se podrá disfrutar de una actuación del cuadro flamenco de Carmen Álvarez.

Las actividades continuarán el sábado día 21, tanto en jornada de mañana y tarde, con catas y degustaciones, entre otras. El domingo, con horario hasta el mediodía para facilitar la visita a la zona expositiva y la asistencia a las distintas iniciativas programadas, está prevista también la actuación del coro y grupo de baile de la Casa de Andalucía en La Coruña.

Durante las tres jornadas de esta fiesta en los Jardines Méndez Nuñez se desarrollarán demostraciones de elaboración de aceite en vivo, a cargo de la Oleoescuela El Guardián de los Trofeos, y de la elaboración artesanal de piezas en cerámica de mano de Pedro Góngora, de la Asociación de Artesanos de Úbeda.

La ciudad coruñesa acoge este año esta Fiesta del Primer Aceite de Jaén tras su celebración a principios de este mes en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Úbeda. Desde hace más de diez años, la Diputación de Jaén traslada fuera de la provincia este evento que ha estado presente en lugares como Valencia, Vigo, Bilbao, Hospital de Llobregat, Gijón, Pamplona, Alcalá de Henares, Vitoria, Sabadell y Fuenlabrada.

Igualmente, la celebración de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en A Coruña ha estado precedida este jueves por un acto de presentación de Jaén como destino turístico ante más de sesenta agencias de viaje tanto de esta ciudad gallega, como de Vigo y de Santiago de Compostela.