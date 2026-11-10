El II Concurso de Pintura Rápida 'Jaén se pinta' sacará los pinceles a las calles el 21 de noviembre

Presentación de 'Jaén se pinta' - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Concurso de Pintura Rápida 'Jaén se pinta'. sacará los pinceles el próximo sábado 21 de noviembre y volverá a convertir las calles y plazas de la capital jiennense en un escenario y museo al aire libre.

El certamen, que está organizado por el proyecto 'Jaén se pinta', el Espacio de Arte Azur y la Academia de Arte Carrillo bajo la coordinación de Nono del Moral y Alberto Carrillo, repartirá en esta ocasión más de 11.000 euros en premios.

La cita prevé atraer a artistas profesionales y aficionados de diversos puntos de la geografía nacional, quienes plasmarán en sus lienzos enclaves emblemáticos de la ciudad como la Catedral, la Plaza de las Batallas, la lonja de la Diputación, el Castillo de Santa Catalina o la Alameda.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha agradecido el compromiso de los patrocinadores para consolidar un evento que "pone en valor a nuestros artistas, nuestra hostelería, nuestro comercio, nuestra gastronomía y nuestro patrimonio". Asimismo, ha felicitado a los promotores por dar continuidad a una propuesta que permite "descubrir Jaén desde otra perspectiva".

Por su parte, la diputada de Cultura, África Colomo, ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Jaén con las academias organizadoras y ha valorado que el concurso "saca el arte a la calle, además de poder disfrutarlo en las galerías", llenando de vida el centro histórico de la ciudad.

El coordinador del certamen, Alberto Carrillo, ha detallado que el evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jaén y la Diputación, así como con la colaboración de distintas firmas. Tras el "gran éxito" de la primera edición, que congregó a más de 60 creadores, el concurso mantiene abierta la participación a artistas de cualquier nacionalidad y sin límite de edad.

Como principales novedades de este año, se incorpora una modalidad infantil --que otorgará tres premios consistentes en material artístico-- y una categoría específica para creadores locales. Cada participante podrá concurrir con una única obra y en una sola modalidad.

En total se otorgarán once galardones en la categoría general. El primer premio estará dotado con 3.000 euros; el segundo, con 2.000 euros; el tercero, con 900 euros; el cuarto, con 800 euros; el quinto, con 750 euros; el sexto, con 700 euros; el séptimo, con 650 euros; el octavo, con 600 euros; el noveno, con 550 euros, y el décimo, con 500 euros. Por su parte, el nuevo premio local estará dotado con 300 euros.

La jornada del sábado 21 de noviembre comenzará con el sellado de los soportes, que se realizará de 8,00 a 9,00 horas en la Plaza de Toros de Jaén. Una vez concluidos los trabajos, los artistas deberán entregar sus obras en la calle Bernabé Soriano entre las 15,30 y las 16,00 horas.

Como antesala al certamen, el viernes 20 de noviembre, la Academia de Arte Carrillo, ubicada en la calle Martínez Molina número 13, acogerá una exposición con todos los trabajos que resultaron premiados en la primera edición de esta iniciativa.