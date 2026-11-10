El II Congreso Mujer, Salud y Empresa aborda en Jaén el bienestar integral de la mujer empresaria

Inauguración del II Congreso Mujer, Salud y Empresa. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Congreso Mujer, Salud y Empresa ha tenido lugar este martes en Jaén, centrado en el bienestar integral de la mujer empresaria.

El edificio de la Diputación ubicado en la calle Hurtado de la capital ha acogido esta cita organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias (AMET-Jaén). Su presidenta, Mar Liñán, ha participado en la inauguración junto al diputado de Empleo y Empresa, Luis Miguel Carmona, y la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz.

Liñán ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo que la mujer profesional sepa cómo gestionar y cuidar tanto su bienestar físico como emocional y contribuir con ello a mejorar la gestión de su propia empresa.

"Es importante que las mujeres empresarias nos paremos a pensar en cómo podemos gestionar esa salud física y emocional para que podamos avanzar mucho más en nuestro negocios, porque si estamos bien con nosotras mismas, vamos a estar mucho mejor en nuestras empresas, en nuestras familias o en nuestro ámbito social", ha destacado.

Por su parte, Carmona ha alabado la organización de este evento para abordar temas como la conciliación y la salud de la mujer que está al frente de una empresa. "Es una muy buena iniciativa y cuenta con ponentes de lujo que van a explicar su experiencia al respecto a otras mujeres profesionales", ha afirmado.

El diputado de Empleo y Empresa también ha puesto de relieve el trabajo de AMET-Jaén, que lleva a cabo en la provincia "un abanico importante e iniciativas, de proyectos, programas e ideas" que permiten "poner en valor el emprendimiento femenino".

Con respecto al programa del congreso, la salud de las mujeres en la práctica deportiva y el suelo pélvico ha sido el tema de la primera ponencia, a cargo de Natalia Romero, fisioterapeuta, investigadora y atleta olímpica.

Igualmente, ha incluido una ponencia sobre cardiología y genética con médicas especialistas en estas materias y dos mesas redondas. La primera de ellas, con mujeres profesionales en terapia ocupacional, docencia, psicología y logopedia, ha analizado el bienestar emocional, la crianza y la familia.

La segunda mesa redonda ha llevado por título 'Prevenir, moverse y vivir mejor' y en ella han intervenido expertas en fisioterapia, odontología y audición.