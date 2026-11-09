Inaugurado el curso 2026/2027 de la UNED en la provincia en su sede en Andújar (Jaén)

Sede de la UNED en Jaén - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de Andújar del Centro Asociado 'Andrés de Vandelvira' de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Jaén ha acogido este lunes el acto de apertura del curso académico 2026/2027, en el que ha participado el vicepresidente segundo y diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Jaén, Javier Perales, junto al director de la institución universitaria en la provincia, Vicente Ruiz; y la concejala de Educación y Cultura del consistorio andujareño, Azucena Cepedello.

Durante su intervención, el responsable provincial ha destacado el papel de la UNED como "una institución fundamental para nuestra provincia y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos".

En este sentido, Perales ha subrayado que esta universidad "demuestra que vivir en cualquier municipio de la provincia, trabajar o tener responsabilidades familiares no debe ser un obstáculo para acceder tanto a la educación superior como a la formación o a los eventos culturales que ofrece esta institución".

El acto ha incluido la lección inaugural titulada 'Nuevos flujos migratorios en la frontera Sur de Europa: las consecuencias del reparto de África 200 años después', que ha impartido Manuel Palomares Herrera, doctor en Derecho y profesor tutor de la UNED en Jaén.