Jaén acoge la entrega de los I Galardones del Sector Primario Andaluz que patrocina la Diputación

I Galardones a la contribución y el desempeño del Sector Primario Andaluz - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Ferias y Congresos de Jaén ha acogido la entrega de los I Galardones a la contribución y el desempeño del Sector Primario Andaluz, unos premios "reconocen la excelencia, la innovación y la aportación al desarrollo económico del sector agroalimentario en Andalucía y que cuentan con el patrocinio de la Diputación de Jaén".

Según ha informado la Diputación de Jaén en un comunicado, el presidente de la Administración provincial, Juan Latorre, que ha formado parte del jurado de estos galardones, ha participado en este acto en el que ha destacado la importancia de este sector para la cohesión territorial y el futuro del mundo rural.

"El sector primario es mucho más que hablar de agricultura, ganadería o producción de alimentos. El sector primario es economía, es empleo, empresas, innovación e internacionalización, y especialmente, es territorio", ha puesto en valor Juan Latorre, que ha subrayado que "cuando defendemos el sector primario estamos defendiendo también la cohesión territorial y el futuro del mundo rural".

El presidente de la Diputación, que ha agradecido a Vilcon y al académico, consultor y agricultor Juan Vilar la organización de estos premios, se ha referido a lo que supone este sector primario en la provincia de Jaén. "Nuestra tierra tiene en el olivar y en el aceite de oliva uno de sus principales signos de identidad y uno de sus grandes motores económicos. En torno a los cerca de 70 millones de olivos que nos convierten en el principal productor de aceite de oliva de calidad del mundo, existe todo un ecosistema productivo".

"Pero nuestro sector agroalimentario es diverso y demuestra cada día que nuestros productos pueden competir por calidad, por innovación y por diferenciación". En este sentido, Latorre ha recordado la estrategia Degusta Jaén impulsada por la Administración provincial hace más de una década.

"Hoy son más de 300 las empresas que se han adherido a Degusta Jaén, un distintivo que ostentan más de 3.500 referencias de productos. Y lo que es también muy importante, hablamos de empresas del sector agroalimentario que generan más de 2.500 empleos fijos y directos en nuestros municipios".

En estos primeros Galardones al Sector Primario Andaluz se han establecido cuatro categorías ligadas a la sostenibilidad y la responsabilidad social, reconocimiento que ha recaído en COVAP; la trayectoria empresarial, siendo galardonado Juan Cano, de Eurosemillas; la innovación, donde ha sido reconocida Unica Group; y la imagen, trayectoria e impacto en el entorno empresarial, premio que ha sido otorgado al Grupo Oleícola Jaén.

Respecto a los galardonados, Juan Latorre ha valorado que representan "cuatro historias diferentes, pero con rasgos comunes. El esfuerzo, la capacidad de innovación, el compromiso y la voluntad de seguir haciendo avanzar un sector que es fundamental para nuestro presente y, sobre todo, para nuestro futuro".

El presidente de la Diputación ha añadido la necesidad de "reconocer a quienes están abriendo caminos; a quienes apuestan por la sostenibilidad; a quienes acumulan décadas de experiencia y conocimiento; a quienes innovan, a quienes son capaces de construir empresas sólidas y competitivas; y a quienes, desde el sector primario y la industria agroalimentaria, están proyectando el nombre de Andalucía mucho más allá de nuestras fronteras".