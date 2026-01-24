La provincia de Jaén invita en Fitur a degustar el mejor AOVE y a conocer la singularidad de sus eventos culturales. - DIPUTACIÓN JAÉN

La provincia de Jaén, a través de la Diputación provincial, ha invitado a degustar el mejor AOVE y a conocer la singularidad de sus eventos culturales en Fitur 2026.

Según ha informado la Diputación de Jaén en una nota, Fitur ha abierto este sábado sus puertas al público en general tras la celebración de las jornadas dedicadas a profesionales. El stand de Jaén se ha convertido en visita "obligada" para quienes buscan un destino de "calidad, no masificado y sostenible".

Además, este sábado se han programado varios espectáculos representativos de algunos de los eventos culturales y turísticos más "relevantes" y "singulares" que tienen lugar en la provincia. Además, el aceite de oliva virgen extra y la gastronomía del oleoturismo han sido protagonistas de degustaciones y demostraciones de cocina en directo.

En este sentido, el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha asistido a la representación de los Pasos de Fuensanta de Martos --una de las tradiciones más arraigadas del municipio de la Sierra Sur-- que escenifica la pasión y muerte de Cristo cada Semana Santa.

Asimismo, Lozano también ha participado en la presentación de las decimosegundas Fiestas del Medievo de Sabiote, evento que cada mes de mayo convierte a este municipio de la comarca de La Loma en una villa del Renacimiento, y ha presenciado la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores María Santísima de las Penas, de Úbeda, que conmemora este año su 30 aniversario.

Por otro lado, en el apartado gastronómico, el stand de Jaén ha acogido una degustación de aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana de la Cooperativa Ciudad de Jaén y una cata maridaje de la gastronomía del oleoturismo con AOVE de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Aceite de Jaén.