José Antonio García, Premio de Investigación Agraria 2026 por su estudio sobre compostaje de almazara

El investigador José Antonio García recibe el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2026 del Instituto de Estudios Giennenses. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Cultura del Palacio Provincial ha acogido en la tarde de este jueves la entrega del Premio de Investigación Agraria y Medioambiental 2026 del Instituto de Estudios Giennenses (IEG) de la Diputación al investigador José Antonio García por el trabajo titulado 'El compostaje de subproductos de almazara en la provincia de Jaén: una oportunidad para la mejora agronómica, socioeconómica y medioambiental en tiempos adversos'.

La vicepresidenta cuarta y responsable del IEG, Francisca Medina, ha sido la encargada de hacerle entrega de este galardón, dotado con 3.500 euros y la publicación de este estudio, en el marco de un acto en el que ha estado también presente la consejera vicedirectora del IEG, María Luisa Grande, según ha detallado la institución provincial en una nota.

En su intervención, Medina ha puesto de relieve la calidad de la investigación ganadora de este premio, así como su rigor científico y el retorno educativo que supone su publicación, lo que "permite que ese conocimiento no se pierda". Asimismo, la vicepresidenta cuarta de la Diputación ha remarcado la importante aportación de este estudio a la agricultura y el medio ambiente de la provincia, "ya que recoge datos científicos inéditos".

La convocatoria de este certamen, así como el Premio Cronista Alfredo Cazabán y las ayudas para la financiación de proyectos de investigación del IEG, "forman parte de la contribución de este organismo autónomo a la investigación científica" con lo que "cumplimos uno de nuestros grandes objetivos, que es ser una herramienta al servicio del conocimiento de la provincia y propiciar así su desarrollo", ha señalado Medina.

En concreto, el Premio de Investigación Agraria y Medioambiental, que se creó en 1979, "es una referencia para el IEG como centro de investigación de la provincia y el ganador de este año pasa a formar parte de los más de 400 premios y becas otorgados desde la década de 1980", ha destacado la responsable de este organismo autónomo de la Diputación antes de remarcar el valor de la labor de investigación del IEG, que "cada año registra más de 5.000 consultas de forma presencial y 1,7 millones de forma digital".

El Premio de Investigación Agraria y Medioambiental se concede cada edición a trabajos científicos sobresalientes, tanto inéditos como publicados, en diferentes categorías por disciplina, como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Historia, Patrimonio, Medicina, entre otros.

El autor de la investigación ganadora de este año es licenciado en Químicas y trabaja actualmente en el centro Venta del Llano del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), ubicado en Mengíbar.

García Mesa posee una dilatada trayectoria científica y profesional, de más de cuarenta años, en la que ha desarrollado distintas herramientas para la caracterización sensorial de los aceites vírgenes y que se centra actualmente en la reducción de la cantidad de subproductos generados en la elaboración de los mismos, así como en su valorización mediante nuevas alternativas más sostenibles a nivel social y medioambiental, como ocurre con el compostaje.