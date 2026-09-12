Juan Espinar gana el X Concurso de Cocina Infantil 'PequeChef del AOVE' en el que colabora Diputación de Jaén

Archivo - Imagen de la fachada de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado en la entrega de premios del X Concurso de Cocina Infantil 'PequeChef del AOVE', que se ha celebrado en el marco de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda y en el que ha ganado el joven pegalajareño Juan Espinar, de doce años, con la receta 'Timbal de requesón y verduras con jamón ibérico'.

La Diputación de Jaén subvenciona esta iniciativa organizada por el Centro de Interpretación del Olivar y el Aceite de Úbeda, en la que también se ha distinguido a dos jóvenes restauradoras ubetenses: Carlota Sánchez (12 años), que ha recibido el premio a la receta más saludable (ceviche de langostinos y lubina); y María Manjón (8 años), por preparar la mejor receta con AOVE (trucha del mar de olivos).

Según ha informado la institución provincial en un comunicado, un total de doce jóvenes chefs de entre 7 y 12 años han participado en este concurso de cocina que tiene como objetivo fomentar el conocimiento, la valoración y el consumo de productos agroalimentarios saludables, de calidad y el aceite de oliva virgen extra de la provincia de Jaén.