Juan Latorre participa en la entrega de premios de la 43ª Carrera Internacional 'Noche de San Antón' de Jaén

El podio de la 43ª edición de la 'Noche de San Antón'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado de la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado este sábado en la capital en la entrega de premios de la 43ª Carrera Internacional 'Noche de San Antón', en la que se han alzado como vencedores los atletas Abderraahmane Aferdi, en la categoría masculina, y Mekedes Alemeshete, en la femenina.

Tal y como ha detallado la institución provincial en una nota, la Administración provincial respalda la Carrera Internacional 'Noche de San Antón', en la que han tomado parte más de 14.000 atletas, "un evento deportivo que destaca por ser una gran oportunidad para conocer el importante patrimonio y tradiciones de nuestra tierra y que además proyecta el nombre de Jaén a nivel internacional", ha resaltado Latorre, que asimismo ha incidido "en el atractivo turístico y el apoyo del público asistente a esta carrera".

Además de Abderraahmane Aferdi y Mekedes Alemeshete, el podio de la 43ª Carrera Internacional 'Noche de San Antón' lo han completado Dani Arce y María Forero, que han acabado en segundo lugar, y los corredores Pol Oriach y Carla Gallardo, en la tercera posición de cada categoría.