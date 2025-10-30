Latorre acompaña a Aagesen en su visita a Vilches y Andújar (Jaén) para impulsar proyectos de energías renovables

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, junto a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha participado en las visitas que ha realizado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a los municipios a Vilches y Andújar para conocer distintos proyectos que se promueven en estas localidades y que cuenta con la cooperación de este ministerio.

En Vilches, Latorre ha estado presente en la visita de Aagesen al ayuntamiento de esta localidad, en la que también ha participado el alcalde vilcheño, Adrián Sánchez, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Posteriormente, las autoridades se han desplazado a la sede de Coosur, que está impulsando proyectos de agrovoltaica y almacenamiento térmico que cuentan con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aagesen ha conocido junto al director de operaciones de esta empresa, Carlos Jiménez, estas iniciativas "que muestran cómo las energías renovables pueden convivir con el olivar", ha señalado.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Administración provincial se ha desplazado a Andújar donde, junto al alcalde de esta localidad, Francisco Carmona, ha asistido a la presentación por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del proyecto 'Reactivación ecológica de infraestructura verde local'.

Esta iniciativa se impulsa en este municipio con el apoyo de este Ministerio y con el que "vamos a poder ver cómo soluciones basadas en la naturaleza conviven para conseguir mejorar el municipio tanto ante inundaciones como ante olas de calor", ha apuntado Aagesen.