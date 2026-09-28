Latorre se reúne con CCOO para abordar el empleo, la vivienda y los servicios sociales en la provincia de Jaén

Reunión de Juan Latorre con CCOO - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha mantenido un encuentro de trabajo con la secretaria general de CCOO de Jaén, Silvia de la Torre, y miembros de la comisión ejecutiva del sindicato para abordar cuestiones relacionadas con el empleo, la vivienda, los servicios sociales y diversos proyectos estratégicos para la provincia de Jaén.

Latorre ha calificado de "prioritario" y "necesario" el mantenimiento de una relación institucional estrecha, positiva y basada en el diálogo continuo con CCOO, al que ha definido como uno de los sindicatos más relevantes tanto a nivel provincial como autonómico y nacional.

Asimismo, en su primer encuentro institucional con el sindicato, ha ensalzado la labor de la organización en la defensa de los derechos laborales y en su colaboración con la Diputación para definir las estrategias de desarrollo del territorio jiennense.

En materia de vivienda, el presidente de la Administración provincial ha recordado que, a pesar de no tener competencias directas, la Diputación viene desarrollando un trabajo importante a través de dos programas para la adquisición de inmuebles destinados a la población joven en la Sierra de Segura y en la comarca de El Condado.

Al respecto, Latorre ha apuntado que en su reciente reunión con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le solicitó que, "si no quieren hacer uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda" --por los que la comunidad ha recibido más de mil millones de euros--, "los transfieran a las diputaciones provinciales" para poder gestionar políticas habitacionales de cercanía.

Durante la reunión también se ha analizado la situación de los servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo . Latorre se ha mostrado contundente al calificar de "desastroso" el inicio del curso escolar, censurando no solo los recortes acumulados, sino las deficiencias en el transporte escolar que impiden que jóvenes de la provincia puedan desplazarse a sus centros de referencia.

De igual modo, se han puesto sobre la mesa asuntos relativos a la sanidad, la dependencia y proyectos estratégicos clave como el Cetedex, los fondos EDIL, los fondos europeos y el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, este último dotado con más de 200 millones de euros para optimizar el abastecimiento de más de 50 municipios jiennenses.

Por su parte, la secretaria general de CCOO de Jaén, Silvia de la Torre, ha trasladado las principales preocupaciones de las familias trabajadoras de la provincia, señalando que "el mes dura más que el sueldo" debido al coste de la cesta de la compra o el combustible. De la Torre ha urgido a acometer una subida de los salarios en Jaén, argumentando que es la provincia con los sueldos más bajos del país a pesar de que las empresas "registran beneficios de récord".

La líder sindical ha alertado además sobre el "desmantelamiento de los servicios públicos" y ha abogado por blindar la sanidad, la educación y la dependencia. En este último sector, ha exigido dignificar las condiciones laborales de las trabajadoras para evitar que se devuelva a las mujeres el rol exclusivo de cuidadoras en el hogar.

Finalmente, en relación al acceso a la vivienda, De la Torre ha advertido de que, aunque Jaén no es una zona tensionada como la costa, el precio del alquiler ha experimentado una subida récord de más del 12 por ciento en el último año, coexistiendo con una "cantidad ingente de viviendas vacías".

Ante este escenario, ha rechazado el argumento de construir más por la ley de la oferta y la demanda, reclamando en su lugar la promoción de vivienda pública y asequible --tras "15 años sin oferta" por parte de la Junta-- y un esfuerzo de las administraciones para rehabilitar los inmuebles desocupados.