Latorre subraya que las Veladas Nazaríes contribuyen a proyectar Arjona (Jaén) al exterior y atraer visitantes

Imagen de la Inauguración de las Jornadas Nazaríes. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha participado en la inauguración de las XXI Veladas Nazaríes de Arjona, un evento que "en estas dos décadas ha contribuido a proyectar a Arjona al exterior y a atraer nuevos visitantes", según ha subrayado Latorre, que también es alcalde de esta localidad.

Según ha señalado la Diputación en una nota de prensa, estas veladas forman parte del programa de animación turística "Vive Castillos y Batallas" que promueve la Administración provincial en los 26 municipios que forman parte de la Ruta de los Castillos y Batallas del Reino de Jaén. "Esta iniciativa ha sido clave para la dinamización turística y cultural de estas localidades y las Veladas Nazaríes son un buen ejemplo de ello", ha apostillado el máximo responsable de la Diputación.

Con las Veladas Nazaríes, que están dedicadas a uno de los vecinos más ilustres de Arjona, el Rey Alhamar, Juan Latorre ha explicado que "invitamos a descubrir de una forma singular y diferente el patrimonio de este municipio, su historia y sus personajes, además de que damos la oportunidad a todas las personas que nos visitan, y por supuesto a los habitantes de la localidad, de disfrutar de un amplio programa de actividades que hacen de estas veladas una experiencia única".

La programación de este evento, que se prolongará hasta el 19 de julio, ha arrancado con un pasacalles tematizado con gigantes, música, caballería, guerreros y miembros de la corte del Rey Alhamar que ha recorrido distintas calles del conjunto histórico de esta localidad y que ha contado con la colaboración de colectivos y entidades de este municipio.

Además, estas XXI Veladas Nazaríes de Arjona incluyen otras muchas propuestas, desde la celebración de espectáculos de magia y humor hasta un zoco medieval, degustaciones gastronómicas, visitas guiadas, un campamento militar andalusí, teatralizaciones históricas en el mercado o una representación de los Moros y Cristianos de Carchelejo, entre otras.