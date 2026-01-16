Linares (Jaén) acogerá la IV Muestra de Poesía Joven el 23 de enero

Presentación de la IV Muestra de Poesía Joven de Linares. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Linares acogerá el 23 de enero la IV Muestra de Poesía Joven, con la que se quiere acercar este género a la ciudadanía, especialmente, a la juventud y subrayar también su vinculación con la escenificación y el teatro.

Así se ha puesto de relieve este viernes en la presentación de esta iniciativa, promovida por el colectivo vecinal Estación de Almería en el marco de su programa cultural XII Ágora Vecinal, y que ha contado con el vocal de área de cultura, Alfredo Márquez, y la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo.

Esta última ha señalado que esta propuesta "no sólo destaca por acercar la poesía escénica al público joven, sino que además proyecta la impartición de distintos talleres didácticos en centros educativos de esta ciudad".

Colomo, que ha explicado que la muestra tiene el patrocinio de la Diputación, se ha referido también a la proliferación de jóvenes talentos especializados en esta rama de la literatura.

Por su parte, Márquez ha valorado la consolidación y éxito de esta cita literaria, "en la que tomarán parte de nuevo conocidos escritores jóvenes de ámbito nacional". Igualmente, ha resaltado la presencia y participación de los vecinos y vecinas de Linares.

"Este encuentro no sólo refuerza el papel de la poesía, sino que además incide en la vinculación de este estilo literario con la escenificación y el teatro", ha comentado el vocal del área de cultura del colectivo.

En esta cuarta edición, tomarán parte los poetas Rubén Moragues (campeón del Poetry Slam Granada 2023-2024), Silvia Endecasilvia (campeona de Poetry Slam Valladolid en la cuarta y séptima edición de este certamen) y Naiara Jiménez (vencedora de la Liga de Poetry Slam Malaka en julio de 2024). También estará el poeta local, Pedro Cortés, que se encargará de dirigir esta muestra.