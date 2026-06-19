Madrid acoge el preestreno de una serie ligada al cultivo del olivar y rodada en la provincia de Jaén

Preestreno de la serie 'Olivia' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Madrid ha acogido el preestreno de la serie 'Olivia', creada y producida por David Troncoso y Flipy, y dirigida por Juanma Pachón. La Diputación Provincial de Jaén patrocina esta comedia familiar cuya trama está ligada al cultivo del olivar y a la producción de aceite de oliva y que se emitirá en la plataforma Disney+.

Distintos puntos del territorio jiennense, especialmente la ciudad de Úbeda (Jaén), han sido escenario del rodaje de esta serie de seis capítulos que producen Studio60 y Womack Studios y que se podrá ver a partir del 1 de julio.

Su emisión, según el diputado provincial Francisco Reyes, va a suponer "un extraordinario vehículo de promoción de los escenarios de nuestro paraíso interior en los que se ha grabado esta serie" y va a permitir la promoción del "rico" patrimonio natural, monumental y cultural de la provincia, pero especialmente el paisaje del olivar jiennense y el aceite de oliva".

Reyes ha asistido al preestreno junto al segundo teniente alcalde y la concejala de Cultura de Úbeda, Jerónimo García y Elena Rodríguez, respectivamente.

Pablo Chiapella, María Shwinning y Nancho Novo encabezan el elenco artístico de esta comedia en la que también participan actores y actrices como Fernando Tejero, Kira Miró, Lamine Thior, Lalachus, María Barranco, Camila Rojas, Irene Arcos, Enrique Villén, Agustín Jiménez, J.J. Vaquero y Diego Arjona.

El Ayuntamiento de Úbeda y la Caja Rural de Jaén también colaboran en la serie 'Olivia', que tiene como escenario principal una finca de olivar que esconde un olivo milenario del que se extrae un aceite de oliva de grandes cualidades que puede reportar importantes beneficios económicos, además de que, para el protagonista --Pablo Chiapella-- el ganar un concurso de aceites, puede convertirse en la única vía para conseguir dinero y encauzar su vida.

El patrocinio de esta serie por parte de la Diputación forma parte del vínculo que la Administración provincial mantiene con la producción audiovisual y cinematográfica española, a través de actividades como los Encuentros con el Cine Español, la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, el Concurso Rodando por Jaén o el Campus de cine Miguel Picazo, además del apoyo a producciones que tienen como escenario de rodaje la provincia jiennense.

"Entendemos que la televisión y el cine son clave para contribuir a poner en valor las posibilidades que desde el punto de vista turístico tiene la provincia de Jaén", ha concluido Reyes.

Por su parte, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Úbeda, Jerónimo García, ha destacado en su intervención que esta serie supone "una oportunidad extraordinaria para promocionar Úbeda a nivel nacional e internacional", al convertir la ciudad en "mucho más que un escenario".

"Úbeda es uno de los grandes protagonistas de la serie. Sus calles, plazas, monumentos y el paisaje del mar de olivos forman parte esencial de una historia que muestra al mundo nuestra identidad, nuestro patrimonio y una forma de vida ligada al olivar y al aceite de oliva virgen extra", ha dicho García.

El teniente de alcalde ha animado a la ciudadanía a disfrutar de la serie a partir del próximo 1 de julio y ha apuntado que los ubetenses también tendrán la oportunidad de asistir a una proyección especial de los tres primeros episodios en el Cine de Verano de Úbeda, a partir del 23 de julio.