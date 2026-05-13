Más del 100 profesionales participan en la provincia de Jaén en el Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y Ecológico

Inauguración del I Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 13 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de agricultores, empresarios y representantes de entidades ligadas al sector oleícola participan en el I Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico, que se celebra en la provincia de Jaén.

En concreto, ha comenzado este miércoles en Beas de Segura y se trasladará el jueves y el viernes a la Finca Bonilla, ubicada entre Torres de Albanchez y Benatae.

El diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales; el alcalde de de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, y el director de la oficina de la Caja Rural de Jaén en Villacarrillo, Ángel Serrano, han participado en el inauguración.

Este encuentro se realiza a través del Centro de Innovación Territorial (CIT), situado en el municipio beatense, y busca subrayar la importancia del olivar tradicional, así como dar a conocer nuevos modelos de gestión para hacerlo más competitivo y resiliente.

En su intervención, Perales ha remarcado la idoneidad de llevar a cabo en la provincia este evento de carácter nacional. "El 80 por ciento del olivar jiennense es tradicional y teníamos que estar debatiendo sobre su futuro todos los días", ha afirmado.

De este modo, según ha añadido, a lo largo de las tres jornadas, se va a poder "visualizar el potencial que tiene el olivar tradicional, que contribuye al mantenimiento de la población en el territorio y conocer nuevos modelos de gestión que hacen el olivar tradicional más productivo y, sobre todo, más competitivo".

En esta línea, el responsable de Agricultura y Ganadería ha hecho hincapié en cómo este encuentro busca "poner en común experiencias y establecer alianzas para que el olivar tradicional tenga garantizado su futuro" porque "la viabilidad del olivar tradicional es clave para la agricultura y economía" de la provincia y "también para la pervivencia" de los pueblos.

Por su parte, el alcalde de Beas de Segura ha mostrado su satisfacción por que esta localidad sea sede de este foro y, con ello, "sea epicentro del debate y del conocimiento sobre el futuro del mundo rural".

Igualmente, ha señalado que este evento puede contribuir a que el municipio "sea referente en cuanto a propuestas para el futuro del olivar tradicional, que es fundamental para la comarca de la Sierra de Segura".

Durante este Encuentro Nacional del Olivar Tradicional y del Ecológico se van a exponer experiencias empresariales dirigidas al incremento de ingresos y la disminución de costes en el olivar. También se llevarán a cabo demostraciones de maquinaria y de nuevos tratamientos, como los realizados a través de drones.

Junto a ello, se va a informar sobre modelos de olivar ecológico y se analizará la digitalización del sector, la importancia de las cubiertas vegetales y la mejora de suelos, así como la nueva PAC post 2027, entre otros temas.