Más de 280 atletas participan en La Puerta de Segura (Jaén) en el XVI Campo a Través del Aceite Ecológico

Primer plano de la ganadora durante la carrera - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 282 atletas han tomado parte en la celebración del XVI Campo a Través del Aceite Ecológico celebrado en La Puerta de Segura (Jaén), en el que los corredores Raúl Labella, del club Cerro Puerta Impulse Tri, y Cynthia Ramírez, del club de atletismo Unicaja, han resultado ganadores en la categoría absoluta de esta carrera, tercera puntuable para el XXIX Circuito Provincial de Campo a Través de la Diputación.

El circuito instalado en La Huerta del Molino ha sido el escenario donde se han desarrollado las nueve carreras previstas, en las que se han incluido las diferentes categorías convocadas. Junto a Raúl Labella, que ha empleado un tiempo de 31 minutos y 47 segundos en completar los 8,5 kilómetros establecidos, el podio masculino lo han completado José Alberto Gómez, del Unicaja, y Manuel Estepa, del Jaén Clima.

Por lo que respecta a la categoría absoluta femenina, Cynthia Ramírez, que ha recorrido los 5,9 kilómetros previstos en 24 minutos y 32 segundos, ha estado acompañada en el podio por Luz Huaman, de la Escuela Municipal de Atletismo de Guarromán, y la independiente Marta María Portillo.

Esta prueba ha sido organizada por el Ayuntamiento de La Puerta de Segura con la colaboración de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, la Diputación de Jaén y la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Atletismo.