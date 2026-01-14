Más de un millón de euros para acondicionar la carretera entre Huesa (Jaén) y la Estación de Quesada (Jaén)

Visita a las obras en la JA-7201 que une Huesa con la población de la Estación de Quesada - DIPUTACIÓN DE JAÉN

HUESA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Jaén está acondicionando la carretera JA-7201 que une Huesa con la población de la Estación de Quesada, en el término municipal quesadeño, una actuación en la que la Administración provincial va a invertir más de un millón de euros.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha visitado esta intervención que permitirá el acondicionamiento de un tramo de más de 5,6 kilómetros de esta vía, comprendidos entre Huesa y el núcleo del Cerrillo.

Agea, que ha participado en esta visita junto a la alcaldesa de Quesada, Yolanda Marcos, y el concejal de Huesa Manuel Moreno, ha puesto de relieve la importancia de esta actuación para mejorar la comunicación viaria en esta zona de la provincia jiennense.

La JA-7201 "supone una salida importante y estratégica para estos núcleos urbanos hacia Úbeda o hacia Jaén", ha señalado para hacer hincapié en cómo esta obra pone de manifiesto el trabajo que lleva a cabo la Diputación para mejorar las conexiones viarias entre los pequeños y medianos municipios de la provincia.

En este sentido, se ha referido al "esfuerzo presupuestario" que está realizando la Administración provincial en el acondicionamiento de la red de carreteras que es de su titularidad. "Estamos realizando un esfuerzo extraordinario y con presupuesto récord, con 23 millones en el año 2025 y 25 millones para el ejercicio 2026", ha dicho el diputado.

Ha apuntado que el objetivo es "mejorar nuestras carreteras" porque estas mejoras implican "mucho más progreso, más oportunidades y ponen de manifiesto un objetivo claro que tiene esta Diputación Provincial de luchar por mantener nuestros pueblos vivos, con mejores infraestructuras y mejores servicios públicos".

En concreto, la actuación que está llevando a cabo la Administración provincial en la JA-7201 "va a suponer una mejora de la seguridad vial en esta vía, con una nueva señalización vertical y horizontal y un nuevo firme que va a comunicar mejor a la población de estos lugares".

De esta forma, ya se está llevando a cabo el refuerzo del firme de los más de 5,6 kilómetros en los que se va a actuar en esta carretera, además de mejorar el drenaje de este tramo mediante la construcción de una nueva cuneta revestida. También se adecuarán los accesos públicos existentes a lo largo de este tramo y se instalará una nueva señalización vertical y horizontal. Por último, se repondrán los hitos kilométricos y se colocarán captafaros en el borde de la calzada.