'Me perdí por los cerros de Úbeda' se convierte en un mirador para atraer al turismo sostenible

Mirador 'Me perdí por los cerros de Úbeda' - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

ÚBEDA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La ciudad Patrimonio Mundial de Úbeda (Jaén) ha sumado a sus recursos turísticos el nuevo mirador que lleva por nombre el de la popular expresión 'Me perdí por los cerros de Úbeda'. Se trata de una intervención paisajística y turística que se integrará en la estrategia de la Diputación de Jaén de crear una red de miradores al olivar y carreteras paisajísticas.

Esta iniciativa está concebida para reforzar el atractivo del oleoturismo y poner en valor el paisaje cultural del mar de olivos jiennense a través de experiencias sostenibles.

La presentación de este nuevo espacio ha contado con la participación del diputado de Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, Francisco Javier Lozano; la concejala de Cultura y Turismo de Úbeda, Elena Rodríguez; así como los representantes de More & More Design, Manuel y Esther Moreno, responsables del diseño del proyecto junto al arquitecto Alfonso Mollinedo.

Durante su intervención, Francisco Javier Lozano ha destacado que esta actuación responde a una estrategia provincial que pretende convertir el paisaje del olivar en un "recurso turístico de primer nivel", favoreciendo un modelo de turismo sostenible, experiencial y conectado con el territorio.

"Queremos que el visitante no solo observe el paisaje, sino que lo viva y lo comprenda emocionalmente", ha señalado el diputado, quien ha incidido en que el objetivo es invitar a recorrer la provincia y descubrir la identidad vinculada a un bosque humanizado de 66 millones de olivos.

Lozano ha explicado que el proyecto provincial no se limitará a la creación de miradores, sino que incluirá senderos transitables, rutas y carreteras paisajísticas conectadas entre diferentes municipios de Jaén, bajo una imagen y señalética unificada para fomentar el denominado 'slow tourism' o turismo tranquilo.

En el caso de Úbeda, el mirador estará vinculado a la popular expresión 'Me perdí por los cerros de Úbeda', basándose en la leyenda de Alvar Fáñez como hilo conductor. Asimismo, el diputado ha recordado que esta acción se suma a otras iniciativas locales en torno al oleoturismo, como el Centro de Interpretación Olivar y Aceite o las obras de rehabilitación de 'El Blanquillo', espacio al que se trasladará la sede de dicho centro.

Por su parte, la concejala de Cultura y Turismo, Elena Rodríguez, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha señalado que el oleoturismo es uno de los segmentos que registra mayor crecimiento en el observatorio turístico municipal. Según ha indicado, muchos turistas llegan atraídos por el patrimonio monumental de Úbeda, pero terminan "sorprendidos por la magnitud y singularidad del paisaje olivarero".

Rodríguez ha defendido la necesidad de rentabilizar turísticamente este patrimonio natural y ha avanzado que el nuevo mirador se complementará con otras actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Úbeda, como la instalación de trípodes panorámicos y telescopios interpretativos para identificar enclaves como Sierra Mágina, Sierra de Cazorla y otros municipios visibles desde el entorno.

Asimismo, la edil ha valorado el trabajo de More & More Design por su capacidad para unir diseño contemporáneo y artesanía local, permitiendo que "tradición y vanguardia se den la mano".

El diseño del mirador ha sido desarrollado mediante un proceso de co-creación entre Alfonso Mollinedo y More & More Design. Manuel Moreno ha detallado que el proyecto se concibe como "una puerta hacia el paisaje" que reinterpreta la conocida frase popular desde una perspectiva contemporánea, definiéndolo como "una puerta para reencontrarse con el paisaje y con uno mismo".

Por último, Esther Moreno ha desvelado algunos de los elementos artísticos de la estructura, que cuenta con un revestimiento cerámico interior en tono verde mate inspirado en la hoja del olivo y elaborado con relieves cerámicos integrados.

Además, la estructura recuerda a las emblemáticas ventanas ovaladas del Palacio Vázquez de Molina, situadas en el Archivo Municipal, con el objetivo de convertirse también en un punto atractivo para la fotografía y la difusión del destino en redes sociales.