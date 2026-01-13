Naturaleza y turismo activo, oleoturismo y gastronomía protagonizan la presencia de la provincia de Jaén en Fitur

Presentación de la oferta de la provincia de Jaén en Fitur 2026. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La oferta de naturaleza y de turismo activo de la provincia, así como el oleoturismo y la gastronomía serán los ejes principales de la presencia de la provincia de Jaén en Fitur 2026, que abrirá sus puertas el próximo 21 de enero en Madrid.

Hasta el día 25, protagonizará más de 40 presentaciones de iniciativas y productos turísticos en esta muestra, hasta la que se trasladarán más de 200 empresarios jiennenses, y en la que la provincia y la capital jiennense unificarán su presencia en el espacio dedicado a Jaén dentro de los más de 5.000 metros cuadrados del pabellón número 5 que ocupará Andalucía.

Así lo ha señalado este martes el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, durante la presentación de esta programación en Fitur, en la que también han participado el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ayala, y la concejala de Cultura y Turismo de la capital, María Espejo.

"El destino Jaén, paraíso interior se presentará con una oferta extraordinaria y única, en torno a la gastronomía, la naturaleza y el oleoturismo, como un destino sostenible, diferenciador y, por supuesto, con un valor territorial importantísimo", ha afirmado Lozano.

Los productos y recursos diseñados a través de los planes de sostenibilidad turística en destino que está gestionando la Diputación con fondos europeos tendrán una presencia destacada. Así, se prevé la promoción de los materiales del Camino Mozárabe de Santiago, así como las experiencias ecosostenibles del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas --como la guía 'Soy ecoturista'-- o una nueva guía de rutas de senderismo y bicicleta por Sierra Mágina, que centrarán el contenido de distintos actos de la Administración provincial.

En el ámbito de turismo activo, también estarán presentes el sendero intermodal de Sierra Mágina, el GR 247 Bosques del Sur o materiales de astroturismo y turismo camper, además de la celebración de eventos como la superfinal del Campeonato del Mundo de Parapente 2026 en Pegalajar.

En cuanto a la promoción del oleoturismo, en Fitur 2026 la Diputación entregará los distintivos Jaén Selección a los ocho aceites de oliva virgen extra que han logrado este este sello de calidad y presentará la oferta de accesibilidad turística de OleotourJaén.

También dará a conocer el proyecto Oleoturismo España, que ha liderado en colaboración con el Gobierno de España con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Se ha conseguido que cuatro comunidades autónomas y muchas provincias se unan en torno a la venta nacional e internacional del oleoturismo, lo que marcará, sin duda, un punto de inflexión para nuestro territorio", ha dicho Lozano.

Además, durante las jornadas dirigidas a profesionales --del miércoles al viernes--, la Diputación de Jaén llevará a cabo degustaciones gastronómicas dedicadas a las zonas de Sierra Mágina, Sierra Morena, y Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, para las que se utilizarán productos agroalimentarios Degusta Jaén, además de que la gastronomía jiennense se promocionará a través del espacio de 'showcooking' que tendrá Andalucía en esta feria.

Igualmente, trasladará a esta importante muestra recursos de productos turísticos como las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza, el Renacimiento del Sur o el turismo escolar, entre muchos otros, además de la nueva guía de la Ruta de los Castillos y las Batallas del Reino de Jaén.

En concreto, esta nueva publicación, que se dará a conocer en Fitur 2026, "reconfigura la movilidad de esta ruta tras la incorporación de nuevos castillos, ya que ahora está conformada por 27 y que, inicialmente, tenía una movilidad vertical centrada en el eje de la Nacional IV".

"Por lo que ahora con las nuevas incorporaciones de castillos hemos transformado ese recorrido en otra forma de desplazarse por la provincia, con nuevas rutas y nuevas conexiones entre municipios", ha explicado el responsable de Promoción y Turismo.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

De otro lado, Lozano ha puesto de relieve la colaboración institucional de cara a la presencia de la provincia jiennense en esta feria. Así, la Diputación "va en colaboración con la Junta de Andalucía bajo el paraguas de Andalucía Crash, en el pabellón número 5, que va a tener más de 5.000 metros cuadrados para trasladarle al mundo las mejores virtudes del destino Andalucía y, por ende, del destino Jaén paraíso interior".

CAPITAL

Asimismo, unificará "el destino de la provincia de Jaén con el de la ciudad de Jaén": "Tendremos un destino más fuerte, más reconocible, más competitivo y mucho más visible y accesible para todos", ha valorado.

En concreto, este año los espacios de la provincia y de la capital irán unidos con acceso principal desde la plaza del estand jiennense, compartiendo espacio institucional para las presentaciones y actos.

"El año pasado fuimos en dos stands que estaban en un mismo lugar, pero que se daban la espalda el uno al otro y este año es algo muy simbólico y muy importante compartir ese espacio de representación institucional", ha remarcado.

Algo que ha resaltado también la concejala de Cultura y Turismo, quien ha hablado de un tándem a través de un solo mostrador, "compartiendo espacio de representación institucional y demostrando así ser un destino más fuerte, competitivo y visible". De ahí que haya agradecido esa colaboración tanto con la Diputación como con la Junta.

Con respecto a la oferta de Jaén capital, ha explicado que acude con cuatro ejes que definen su experiencia turística: el turismo de naturaleza, propuestas que refuerzan la oferta cultural y de ocio, como Oleosónica o el programa 'Jaén no duerme en verano'; el turismo gastronómico y el de empresa con 'Jaén & Co'.

Además, Espejo ha subrayado el turismo "no masificado" en un destino con recursos "de gran calidad". "Un patrimonio monumental sorprendente y sin aglomeraciones con una gastronomía tradicional y de vanguardia y un entorno natural idóneo para la práctica de cualquier deporte al aire libre, además de una oferta cultural atractiva y activa durante todo el año", ha declarado.

IMAGEN Y PRESENTACIONES

Por ptra parte, con respecto a la imagen del estand provincial, estará centrada en los parques naturales y la oferta de turismo activo. Este espacio contará también con una gran pantalla LED en la que se proyectarán vídeos promocionales sobre el paraíso interior jiennense, así como con tablas interactivas para consultar la oferta turística.

Serán más de 40 las presentaciones dedicadas a la provincia de Jaén las que se llevarán a cabo en Fitur, para la que la Diputación ha tramitado más de 400 acreditaciones. Entre ellas, están las de ayuntamientos y entidades y los más de 200 empresarios jiennense, para lo que habilitará como años anteriores autobuses en colaboración con la Asociación TurJaén desde distintos puntos de la provincia.

Durante las jornadas del miércoles, jueves y viernes se desarrollarán la mayor parte de estas presentaciones, aunque el sábado y el domingo habrá actos ligados a los Pasos de Fuensanta de Martos y las Fiestas del Medievo de Sabiote, además de que actuará la banda de cornetas y tambores de María Santísima de las Penas, de Úbeda, con motivo de su 30º aniversario.

La provincia jiennense también tendrá un hueco destacado dentro del pabellón andaluz, en concreto, tanto en el estand de las ciudades de Patrimonio de la Humanidad - en las que se promocionarán de forma especial Úbeda y Baeza-, así como a través de una zona denominada Puerta de Andalucía, en la que estarán las ciudades de Andújar, Linares, Bailén y La Carolina.