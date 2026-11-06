Nuevas conducciones y mejora de depósitos centrarán las obras de abastecimiento de agua en Huelma (Jaén)

Visita a la zona en la que se van a llevar a cabo las obras - DIPUTACIÓN DE JAÉN

HUELMA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La ejecución de nuevas conducciones, la adecuación de una red secundaria y la reparación de depósitos, centrarán, entre otras intervenciones, las obras de abastecimiento que se van a llevar a cabo en Huelma (Jaén) para acabar con "los problemas históricos" relacionados con el agua.

Así lo ha manifestado el diputado de Servicios Municipales de la Diputación de Jaén, José Luis Hidalgo, que ha visitado junto a la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, las instalaciones donde se acometerán los trabajos de mejora de la red de abastecimiento en alta de esta localidad, situada en la comarca de Sierra Mágina.

Este proyecto, enmarcado en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, ha sido adjudicado por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) --dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-- por un presupuesto que supera los 834.000 euros.

Según ha detallado el diputado provincial, la actuación principal consistirá en la construcción de dos nuevas conducciones. Por un lado, se ejecutará una red principal de algo más de cuatro kilómetros de longitud para conectar el depósito de Guadalíjar con el de Collado Herrera. Por otro lado, se habilitará una red secundaria entre el manantial y el propio depósito de Guadalíjar, además de incorporar nuevos sistemas de bombeo.

Asimismo, los trabajos prevén la reparación de estos depósitos y la dotación a toda la infraestructura de elementos de telemando y telecontrol. Estos sistemas tecnológicos permitirán operar los equipos en remoto y conocer en tiempo real la situación del abastecimiento, lo que facilitará la detección inmediata de posibles fugas para su rápida reparación.

Con un caudal fijado para el sistema de 2.400 metros cúbicos al día, Hidalgo ha avanzado que este proyecto "va a solucionar los problemas históricos de abastecimiento a Huelma".

Estas deficiencias en el suministro se derivaban del desplome de una parte del túnel por el que discurre la tubería principal de abastecimiento de agua en alta del municipio, una problemática a la que ahora se dará respuesta con la ejecución de estas obras.