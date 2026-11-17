Visita a las obras de emergencia en la JV-3224 - DIPUTACIÓN DE JAÉN

HUELMA (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

Las obras que se ejecutan en la carretera JV-3224, de acceso a la población huelmense de Cabrita, se encuentran al 80 por ciento de ejecución. Esta actuación permitirá, una vez finalizada, evitar nuevos deslizamientos de tierra y cortes de vía como ocurrió el pasado invierno como consecuencia del tren de borrascas.

Así lo ha indicado el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, que, junto al subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández y a la alcaldesa de Huelma, Ana María Guzmán, ha visitado las obras para comprobar el estado de estas obras.

"Esta intervención forma parte de las obras de emergencia que estamos realizando en carreteras de toda la provincia de Jaén", ha dicho Agea. El objetivo principal es "mejorar los drenajes para que no se produzcan desbordamientos si en los próximos meses hay venidas de agua como las que se produjeron el año pasado".

También se pretende "contener todos esos terrenos que se habían movido por las copiosas lluvias con muros de piedra que sujetan la tierra, protegen la carretera y evitan cortes como consecuencia de esos deslizamientos".

En la JV-3224, de acceso a Cabrita, se actúa en la sustitución de la obra de drenaje transversal del vado por otra con mayor calado con la consiguiente reparación de los daños ocasionados, así como en la limpieza y consolidación del talud deslizado mediante un muro de escollera.

Estas actuaciones no solo restituyen daños, sino que también permiten prevenir incidencias, por lo que permiten contar con "mejores carreteras y más seguras". Además, Agea se ha referido al uso preferentemente agrícola de esta vía, "de tal forma que los agricultores puedan transitar por ella y tener un acceso seguro a sus fincas".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández ha valorado el trabajo de colaboración entre administraciones, como el caso de la Diputación de Jaén con el Gobierno de España, para "dar una respuesta rápida y eficaz ante los efectos de fenómenos meteorológicos adversos como los vividos por el temporal del pasado invierno".

Fernández ha apuntado que casi un centenar de carreteras y caminos naturales de la Diputación Provincial sufrieron daños por valor de más de 46 millones de euros, a los que el Gobierno de España está haciendo frente con el mecanismo de apoyo y fondos librados desde el Ministerio de Política Territorial. En este sentido ha subrayado "la voluntad de seguir trabajando conjuntamente para reparar las infraestructuras dañadas y mejorar su resistencia frente a futuros temporales".

Estas visitas técnicas obedecen al seguimiento de la ejecución y obligaciones de remisión de información contemplada por la normativa, con el objetivo de supervisar las actuaciones necesarias para recuperar la normalidad y garantizar la seguridad de los usuarios y de las actividades y servicios que prestan.

Las obras de emergencia en la JV-3224 de acceso a Cabrita están financiadas íntegramente por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.