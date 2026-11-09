Las obras del Centro de Interpretación del Oleoturismo de Jaén alcanzan el 80% de ejecución

Visita a las obras del Centro de Interpretación del Oleoturismo de la Villa Romana de Los Robles. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Centro de Interpretación del Oleoturismo de la Villa Romana de Los Robles, en Jaén, se encuentran al 80 por ciento de ejecución y su conclusión se estima para finales de año.

Ubicado en el barrio de Expansión Norte, los trabajos avanzan con el edificio central y la pasarela sobre los restos arqueológicos. La intervención supone una inversión de casi dos millones de euros con cargo a fondos del Gobierno de España y de la Diputación, también en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

Así se ha puesto de relieve este lunes en la visita que el alcalde de Jaén, Julio Millán, y el presidente de la Diputación, Juan Latorre, han realizado a este equipamiento. Incluye un edificio donde se albergará la dotación interpretativa de la cultura olivarera con Jaén como capital del oleoturismo y la puesta en valor y protección de la villa romana y la almazara de Los Robles, la mayor hasta ahora conocida de esta época. "Estamos ante uno de los proyectos más importantes que pone ahora en valor unos restos que se documentaron hace ya 20 años para el conocimiento de los jiennenses y como recurso turístico, el primero que explica la importancia histórica de Jaén como capital mundial del Oleoturismo y ahora como motor industrial y gastronómico", ha afirmado el regidor.

El Ayuntamiento trabaja en el proyecto para la dotación interpretativa del edificio central, que, junto con la estructura que protege los restos, ha sido diseñada por el arquitecto Alfonso Mollinedo y ejecutada por Calderón.

"Siendo capital del oleoturismo, que ya lo éramos hace 20 siglos, Jaén adolece de un recurso específico que lo explique", ha apuntado Millán, quien ha añadido que la intención es disponer de una parte interpretativa y otra para la realización de eventos relacionados con el aceite de oliva.

NUEVOS RECURSOS

También el presidente de la Diputación ha valorado los proyectos en el yacimiento arqueológico, que lleva a cabo la Administración provincial, y el centro de interpretación, que ejecuta el Consistorio jiennense.

"La capital y la provincia de Jaén suman dos nuevos recursos turísticos que se encuentran prácticamente al 80 por ciento y que permiten afirmar que la provincia de Jaén es el mejor destino oleoturístico del mundo", ha asegurado.

Igualmente, ha aludido a la importancia histórica del yacimiento de Los Robles, descubierto en 2005. Un enclave "único e inigualable en el sur de la Península Ibérica" que "permite afirmar que ya en época romana la provincia de Jaén y la capital eran una enorme potencia exportadora de aceite de oliva".

"Estos dos lugares nos permiten conocer a fondo la cultura del olivar y la historia de nuestro aceite de oliva y se unen a todos esos recursos turísticos a lo largo y ancho de la provincia de Jaén que vienen a divulgar todo lo bueno que tiene nuestro aceite de oliva virgen extra", ha recalcado Latorre.

PLAZOS

Con respecto al centro de interpretación, la concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico, María Espejo, ha indicado que el Ayuntamiento está cumpliendo con el Plan de Turismo Sostenible, "respetando los plazos y compromisos establecidos, pese a las dificultades y al parón de año y medio que sufrió el proyecto".

"El nuevo edificio ya está prácticamente terminado con lo que queda dotarlo de contenido para poder abrirlo al público. Las pasarelas y los trabajos arqueológicos también se encuentran muy avanzados", ha detallado. Una vez concluidas las actuaciones, el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de los restos arqueológicos para garantizar su conservación.

El arquitecto Alfonso Mollinedo ha explicado que el edificio nace de un concurso y el diseño elegido está inspirado en la piel de la aceituna, usando el mismo tipo de chapa para la recepción y para el edificio que cubre la zona arqueológica, con un paseo de transición entre un espacio y otro.

Finalmente, el arqueólogo Alberto Fernández ha resaltado el estado más que aceptable de los restos y el trabajo realizado para ordenar la intervención como relato dividido entre la riqueza de los vestigios de la villa de Los Robles, cuyos mosaicos se conservan 'in situ', y la parte industrial del yacimiento, con los restos de la almazara.