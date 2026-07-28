Ocho equipos disputan en Jaén la X Copa Federación Masculina de Fútbol Playa

Celebración de la X Copa Federación Masculina de Fútbol Playa - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jaén vuelve a convertirse en referente nacional del fútbol playa con la celebración de la X Copa Federación Masculina de esta modalidad deportiva, que ha arrancado este martes en las instalaciones del Hotel HO y que se prolongará hasta el próximo jueves, 30 de julio, con la participación de ocho equipos.

La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha estado presente junto a la concejal de Deportes de Jaén, Beatriz López, en la primera jornada de esta competición promovida por la Real Federación Española de Fútbol y que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Jaén.

Colomo ha mostrado su satisfacción porque el territorio jiennense acoja esta copa, que se suma a la desarrollada ya en esta ciudad en la categoría femenina y a la que se unirá en septiembre la Supercopa de Fútbol Playa.

"Jaén vuelve a demostrar que es un referente para el deporte nacional con el inicio de esta edición de la Copa Masculina de Fútbol Playa", ha apuntado la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes para añadir que la celebración de estos campeonatos en Jaén "no es fruto de la casualidad, es un reconocimiento al trabajo realizado en las anteriores ediciones, a la capacidad organizativa de las distintas entidades implicadas y al compromiso compartido entre las instituciones que están involucradas en las mismas".

La participación de la Diputación de Jaén en estas copas se enmarca en la apuesta por el deporte de la Administración provincial, que defiende que "invertir en deporte es una inversión en salud, en calidad de vida, en igualdad de oportunidades y en promoción del territorio".

Además, ha subrayado que este tipo de eventos deportivos suponen "una oportunidad para proyectar la imagen de Jaén más allá de nuestras fronteras, genera una importante actividad económica" y sitúan a la provincia como "un destino idóneo para la celebración de competiciones como esta".

En este campeonato están tomando parte ocho equipos pertenecientes a las federaciones territoriales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Melilla y Cataluña, divididos en dos grupos.

El primero de ellos está integrado por el Fútbol Playa Huelva CD, de la Real Federación Andaluza de Fútbol; AD Torpedo 66, de la federación castellano manchega; el Club Talitrus Fútbol Playa, de la federación gallega y, por último, el AD Torrejón CF, de la Real Federación de Fútbol de Madrid.

Asimismo, el segundo agrupa a Playas de San Javier, de la federación murciana; Spartan Beach Soccer Club, de la Comunidad Valenciana, el CD Higicontrol Melilla, de la federación melillense y Barcelona Beach Soccer Club, de la federación catalana.

En la primera fase de esta copa, todos los equipos disputarán tres encuentros dentro de su grupo. Los dos primeros clasificados pasarán a las semifinales, que tendrán lugar este miércoles por la tarde tras la finalización de la primera fase, mientras que el partido por el tercer y el cuarto puesto y la final se desarrollarán el jueves, 30 de julio.