La película 'Abuelos' se proyecta en Beas de Segura (Jaén) dentro de los Encuentros con el Cine Español

JAÉN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Encuentros con el Cine Español, organizados por la Diputación de Jaén, regresan este viernes con la proyección en el Teatro Regio de Beas de Segura (Jaén) de la película 'Abuelos', dirigida por Santiago Requejo, una cita cinematográfica que es la número 230 de las que se han llevado a cabo en el marco de este programa.

El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha presentado esta actividad junto al alcalde de Beas de Segura, José Alberto Rodríguez, el director de este filme y uno de sus protagonistas, el actor Carlos Iglesias, "una comedia familiar, emotiva, con toques dramáticos que nos habla de nuestros mayores, casi siempre olvidados a pesar de su experiencia y que muchas veces se ven abocados únicamente a cuidar de los nietos", ha señalado el diputado.

En esta comedia, Isidro, interpretado por Carlos Iglesias, es un parado de 59 años al que la crisis ha expulsado del mercado laboral y que se da cuenta de que su única salida es crear su propio negocio, en este caso, una guardería. Junto a dos amigos de su misma generación, encarnados por Ramón Barea y por Roberto Álvarez, emprenden esa labor cuidadora que, en muchos casos, los abuelos ejercen sin remuneración.

La película fue presentada en el Festival de Cine de Málaga, donde tuvo una buena respuesta del público y la crítica, y consiguió la nominación a los Premios Forqué en el apartado de Educación y Valores.

'Abuelos' es el primer largometraje de su director, Santiago Requejo, que le valió además la nominación en la categoría Director Revelación en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos de España, donde obtuvo la Medalla de Oro a la Solidaridad.

Sobre su opera prima, Requejo ha destacado especialmente la colaboración del elenco artístico de este largometraje. "Tuve la increíble suerte de contar con unos actores con muchísima experiencia que me arroparon mucho y me ayudaron a hacer la película y creo que esto refleja el mensaje que quieren contar los abuelos, que no podemos desaprovechar el talento de los hombres y mujeres mayores de 50 años".

Por su parte, el actor Carlos Iglesias ha destacado de esta película "que tiene una capa que es solo comedia y otra capa que tiene un toque social muy interesante, que guarda los valores que a mí me ha gustado tener en mis películas".

Además, Iglesias ha agradecido también a la Diputación y a los jiennenses su apoyo al cine español, ya que considera que "levantar una película en este país es un milagro, por eso hay que agradecer especialmente a Jaén, porque os gusta, aportáis cosas, ayudáis a todos los que queremos sacar un proyecto adelante", ha afirmado el actor.

El alcalde de Beas de Segura también ha agradecido el apoyo de la Diputación de Jaén por su "labor importante de llevar el cine a cada rincón, a cada pueblo, independientemente de su población y de su situación geográfica, como es el caso de Beas de Segura" y ha recordado la vinculación de esta localidad con la cultura y el cine.