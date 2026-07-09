La piscina municipal de Siles (Jaén) mejora su accesibilidad y eficiencia energética

SILES (JAÉN), 9 (EUROPA PRESS)

La piscina municipal de Siles (Jaén) ha mejorado su accesibilidad y su eficiencia energética tras las obras financiadas por la Diputación de Jaén con las que también se ha remodelado el vaso principal de esta instalación deportiva.

El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha desplazado a este municipio de la Sierra de Segura para conocer el resultado de la actuación en la que la Administración provincial ha invertido 80.000 euros a través del Plan Especial de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.

"Es muy importante que vayamos poco a poco, entre la Diputación y los ayuntamientos, mejorando infraestructuras, sobre todo, aquellas que demandan los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén, como es el caso de las destinadas a actividades culturales y deportivas", ha señalado Agea.

Ha añadido que la Administración provincial ha aportado cuatro millones de euros para la mejora de espacios públicos en 50 municipios jiennenses mediante este plan dirigido expresamente a las infraestructuras culturales y deportivas.

"Nuestro objetivo es ayudar a los ayuntamientos, colaborar con ellos, para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos y, especialmente, en municipios pequeños, que son la razón de ser de la Diputación", ha puntualizado el diputado provincial.

La mejora de la piscina municipal de Siles ha consistido en la remodelación del vaso principal para su adecuación a la normativa, así como la estanqueidad y la optimización del sistema de depuración. Esta reforma también ha supuesto una reducción del volumen de agua para conseguir un ahorro energético del 25 por ciento con respecto al consumo anterior.

También se han llevado a cabo actuaciones relacionadas con la accesibilidad para adaptar la instalación al Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

El diputado de Infraestructuras Municipales ha puesto de manifiesto que la Diputación ha invertido en este municipio en los últimos años un millón de euros a través del Plan Provincial de Cooperación, los Planes Especiales de Empleo o este Plan de Inversiones en materia de Cultura y Deportes.