El pleno de la Diputación de Jaén aprueba siete millones para que los ayuntamientos los destinen a inversiones y empleo

JAÉN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado la concesión de siete millones de euros para que los ayuntamientos los destinen a inversiones y a la generación de empleo.

Junto al Plan de Empleo Municipal, dotado con tres millones, se ha dado el visto bueno por unanimidad a un plan de apoyo a municipios menores de 5.000 habitantes que no han resultado beneficiarios de los fondos europeos EDIL y que está dotado con cuatro millones.

En esta sesión ordinaria, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo), también se ha dado lectura como declaración institucional al manifiesto conjunto de las diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Con respecto a los citados planes, la vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Pilar Parra, ha señalado que suponen volver "a traer recursos económicos para los ayuntamientos".

"El Plan de Empleo Municipal es una medida que venimos tomando durante distintas anualidades y que está vinculado con los jornales y el empleo. En esta ocasión, fue uno de nuestros compromisos después del tren de borrascas del pasado invierno", ha afirmado.

Dotado con algo más de 3 millones de euros, va dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes, que recibirán entre 27.000 y 42.000 euros. Parra ha destacado, además, que este plan está asociado al PFEA, "lo que significa que los jornales se contabilizan para acceder a la renta agraria".

"De ahí el interés que tiene para nuestros municipios, porque apoyamos la prestación de servicios y obras", ha declarado. Los ayuntamientos podrán ejecutar este plan, dirigido preferentemente a trabajadores agrarios, durante todo el año 2027.

COHESIÓN

El pleno de la Diputación de Jaén también ha aprobado la convocatoria y normativa reguladora de un plan especial de apoyo a municipios menores de 5.000 habitantes que no han sido beneficiarios de fondos europeos EDIL. El objetivo es que puedan acometer inversiones destinadas a la mejora de infraestructuras y equipamientos municipales relacionados con la cultura, el deporte, el ocio, el turismo y la igualdad.

"Se trata de una medida excepcional dirigida a 28 municipios de la Sierra de Segura, de Sierra Mágina, de El Condado y de la zona norte de la provincia para que puedan llevar a cabo actuaciones que les permitan seguir diversificando su economía y luchando contra la pérdida de población", ha explicado la vicepresidenta primera.

Parra ha recordado que la provincia ha logrado captar más de 45 millones de estos fondos europeos y ha añadido que algunos municipios no contaban con los requisitos que establecía la normativa europea. Por ello, lo que se pretende ahora "es compensarlos con estos cuatro millones, de modo que no exista una ruptura con el resto de los municipios y con la cohesión territorial".

Los municipios que podrán participar en este plan son Aldeaquemada, Arquillos, Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles, Castellar, Chiclana de Segura, Génave, Guarromán, Higuera de Calatrava, Hornos de Segura, La Puerta de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Noalejo, Orcera, Pegalajar, Puente de Génave, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Albanchez, Vilches y Villarrodrigo.

"Las ayudas van a tener un abanico que va desde un mínimo para todos de 104.774 euros y un máximo de 200.000 euros. Los ayuntamientos tendrán que presentar proyectos y se realizará una valoración objetiva en la que se tendrá en cuenta que dispongan de planes de igualdad, de juventud o turísticos, se valorarán aspectos como la accesibilidad o el uso de energías renovables, entre otros criterios", ha indicado.

Tras su debate y aprobación en el pleno, esta iniciativa se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de ese momento, los ayuntamientos dispondrán de 30 días hábiles para solicitarlo y podrán ejecutarlo hasta el 31 de diciembre de 2029.

ACUERDOS

"Con estos dos planes, damos cumplimiento a los acuerdos que se adoptaron en el mes de febrero en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas celebrado después del tren de borrascas, donde nos comprometimos con los municipios a hacer un plan extraordinario, un Plan de Choque de 20 millones de euros", ha subrayado la vicepresidenta primera de la Diputación.

Al hilo, se ha referido a los "diez millones de euros que de forma inmediata se concedieron a los ayuntamientos y a las ELA de la provincia y a la devolución de tres millones de euros del premio de cobranza", a lo que ahora se suman "estos siete millones de euros para hacer posible estas ayudas extraordinarias".