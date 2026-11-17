Visita a instalaciones de abastecimiento de agua. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

POZO ALCÓN (JAÉN), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Pozo Alcón mejorará la red de abastecimiento el alta de agua con una inversión cercana a los 483.000 euros, destinada a la dotación de nuevos equipos de filtración, de exploración y análisis y sistemas telemando y telecontrol.

Así se ha puesto de relieve en la visita que el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, y el alcalde, Iván Raúl Cruz, han realizado este martes a las instalaciones donde se acometerán los trabajos.

Este proyecto, que está incluido en el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas, ya ha sido adjudicado por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con un presupuesto cercano a los 483.000 euros.

Hidalgo ha detallado que las actuaciones que se van a llevar a cabo consisten, entre otras, "en la instalación de equipos de filtración de agua para el suministro a los depósitos de Las Hoyas y el Fontanar, así como en la dotación de equipos de control de exploración y análisis en continuo en estos depósitos, que serán alimentados energéticamente por placas solares".

"También se colocarán en la red de abastecimiento elementos de telemando y telecontrol, donde se integrarán todos los equipos y los depósitos, además de que se sectorizará la red mediante contadores inteligentes", ha añadido el diputado de Servicios Municipales.

Para ello, se han definido 13 sectores en las conducciones de agua de este municipio, en los que se instalarán contadores que permitirán medir el volumen de agua que entra en cada zona, ajustar la presión de la misma y "conocer prácticamente al instante si se produce cualquier tipo de fuga o avería para así actuar de manera inmediata en su reparación".

Estas intervenciones se complementarán con un centro de control desde "donde de gestionará toda la información desde las pantallas", lo que permitirá "conocer en todo momento" la situación de los equipos y los niveles de los depósitos.

"Y se podrá operar con los equipos en remoto evitando desplazamientos innecesarios a las instalaciones e incluso detectar posibles fugas o averías", ha destacado Hidalgo durante la visita, que también ha contado con técnicos de la empresa adjudicataria de las obras.