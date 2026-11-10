Presentado en Arjona (Jaén) el libro 'Tu risa me hace libre' sobre la historia entre Miguel Hernández y Josefina Manresa

Presentación del libro 'Tu risa me hace libre'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El libro 'Tu risa me hace libre', escrito por José Antonio Lucero y basado en la historia de amor entre el poeta Miguel Hernández y su mujer, Josefina Manresa, se ha presentado este martes en Arjona (Jaén).

El presidente de la Diputación y alcalde de esta localidad, Juan Latorre, ha participado junto a Lucero y a Carmen Cordón, profesora de Lengua y Literatura y miembro del jurado del Certamen Literario Álvarez Tendero, en la presentación de esta novela, cuyo título está escogido de un verso del poema 'Nana de la cebolla', de Hernández.

Latorre ha mostrado su satisfacción por que la presentación de este libro se lleve a cabo en Arjona y se traslade posteriormente a otros municipios jiennenses, entre ellos, Quesada, municipio natal de Josefina Manresa.

"La provincia de Jaén tenía que ser parada obligada del recorrido de José Antonio Lucero por España para dar a conocer esta novela, ya que Jaén es protagonista de la vida de Miguel Hernández, entre otras muchas razones, porque su legado está custodiado por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación Provincial", ha señalado.

En este legado figuran las cartas que Miguel Hernández escribió a Josefina Manresa y que forman parte de la base documental en la que Lucero ha sustentado el contenido de esta novela. "Esta correspondencia ha llegado hasta nuestro días gracias al enorme celo y cuidado con el que la propia Josefina las preservó, al igual que el resto del legado, incluso, jugándose su vida", ha recordado Latorre.

Además, ha remarcado la importancia de estas cartas no sólo de cara a conocer mejor la relación entre Miguel Hernández y Josefina Manresa, sino también para ahondar en la obra hernandiana y en el contexto político y social en el que fueron escritas.

"Estas cartas son memoria de una época. Reflejan el acontecer de la sociedad española antes y durante la Guerra Civil y nos ayudan a comprender, a tomar conciencia y a profundizar sobre las vicisitudes de la población durante aquellos años de nuestra historia reciente, que tanto marcaron la obra del poeta", ha afirmado el presidente de la Diputación.