El presidente de Europa Press será el embajador de la XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén

Celebración de la Fiesta del Primer Aceite de Jaén 2024. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XII Fiesta del Primer Aceite de Jaén tendrá como embajador al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, mientras que el periodista Javier Ruiz será el encargado de pregonar esta cita.

Esta edición se celebrará los próximos 8 y 9 de noviembre en Martos y, posteriormente y como es habitual, se trasladará fuera del territorio jiennense. En concreto, llegará a Fuenlabrada (Madrid) entre el 14 y el 16 de ese mes.

La Diputación de Jaén organiza este evento con el objetivo de poner en valor y resaltar la calidad de los aceites de oliva virgen extra (AOVE) de cosecha temprana que se producen en la provincia, así como de potenciarla como destino oleoturístico.

En el caso de Martos, la Fiesta del Primer Aceite de Jaén tendrá como escenario el recinto ferial, por el que pasarán el pregonero y el embajador de esta fiesta: Javier Ruiz y Asís Martín de Cabiedes, respectivamente.

Se espera una importante afluencia de personas, que podrán visitar los expositores de estos primeros AOVE, pero también de otros productos relacionados con el aceite de oliva, como cosmética y artesanía. Además, no faltará una amplia programación de actividades, cuyos detalles se conocerán en una presentación prevista en los próximos días.