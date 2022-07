El programa 'Cineverano' de la Diputación llega este año a 40 municipios menores de 20.000 habitantes

JAÉN, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha iniciado esta semana su programa 'Cineverano', del que este año se beneficiarán hasta finales de agosto un total de 40 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes que no disponen de salas de proyección cinematográfica.

Así lo ha explicado este sábado en una nota el diputado provincial de Cultura y Deportes, Ángel Vera, quien ha destacado que "esta actividad cultural lleva haciéndose desde hace más de 25 años, y es una de las más demandadas por los ayuntamientos, especialmente los de menor población, porque es uno de los programas con mayor participación, como lo demuestran los más de 18.000 espectadores alcanzados en la pasada edición pese a las restricciones por la pandemia".

Las localidades de Albanchez de Mágina, Navas de San Juan, Frailes, Baños de la Encina, Huelma, Los Villares, Santiago-Pontones y Santisteban del Puerto son las primeras que ha visitado este ciclo de cine que, como subraya Vera, "supone una inversión cercana a los 250.000 euros, de los cuales la Diputación aporta casi 150.000 euros".

Las próximas semanas de julio serán los vecinos de Torres, Beas de Segura, La Puerta de Segura, Bedmar-Garcíez, Génave, Torreperogil, Campillo de Arenas, Siles, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Orcera, Cazorla y Cabra del Santo Cristo los que puedan disfrutar de este programa cinematográfico de la Diputación, que también se desarrollará durante el mes de agosto en Guarromán, Mancha Real, Villacarrillo, Hornos de Segura, Bélmez de la Moraleda, Villanueva de la Reina, Segura de la Sierra, Bailén, Baeza, Begíjar, La Iruela y Burunchel, La Guardia, Pegalajar, Mengíbar, Rus, Vilches, Cambil, Lopera y Jimena.

En cada uno de estos municipios se va a proyectar un ciclo de siete películas de distintos géneros, que, según ha detallado el diputado, "van desde la comedia familiar, como por ejemplo '¡A todo tren! Destino Asturias', al cine de acción, el cómic o películas de animación infantil, como lo son 'The Batman', 'Spiderman: no way home', 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore' o 'Sonic 2: la película', además de 'Madres paralelas'.

Además, en este grupo de largometrajes también se encuentra 'La hija', una "cinta filmada en nuestra provincia que contó con la financiación de la Diputación y que se rodó en el Parque Natural de las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas", según ha destacado Ángel Vera.