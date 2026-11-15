El proyecto Competiolivar inicia sus trabajos de preevaluación de la biodiversidad en Beas de Segura (Jaén)

Visita a la finca Albacares. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

BEAS DE SEGURA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El proyecto Competiolivar ha comenznado sus trabajos de preevaluación de la biodiversidad en la finca Albares, de Beas de Segura (Jaén). El Centro de Innovación Territorial (CIT) impulsa esta iniciativa que combina la sostenibilidad e innovación a través de prácticas respetuosas con el medio ambiente que aporten valor añadido a los productos obtenidos.

Así lo ha indicado este domingo en una nota el vicepresidente segundo de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Javier Perales, tras una reciente visita técnica a la citada explotación.

"La Sierra de Segura se encuentra en un momento crucial para transformar su sector agrícola, especialmente el olivar, que representa el 80 por ciento de los cultivos de la zona", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que "en esta comarca se está desarrollando una batería de acciones formativas y de asesoramiento orientadas a frenar la pérdida de biodiversidad, valorizar el alperujo mediante la obtención de coproductos como el biochar y el compost, mejorar la gestión del agua a través de hidroinfiltraciones y avanzar en la digitalización de la actividad agrícola mediante un sistema de cooperativas".

Las actuaciones que se llevan a cabo en la finca Albacares se enmarcan en la línea 1 del proyecto Competiolivar denominada 'Conversión del olivar tradicional a modelos sostenibles que detengan la pérdida de biodiversidad'.

Este apartado contempla la implantación del modelo Olivares Vivos --sistema de olivicultura diseñado para reconciliar el cultivo del olivar con la conservación de la naturaleza-- y tiene como punto de partida la elaboración de estudios de biodiversidad para conocer el estado de conservación de la flora y la fauna asociadas al cultivo del olivar en la unidad de trabajo seleccionada en este municipio.

Para ello, la entidad SEO/BirdLife se encarga de llevar a cabo estos trabajos de campo, cuyos resultados permitirán elaborar cinco planes de acción para la recuperación de la biodiversidad. Estos documentos recogerán distintas medidas, entre ellas la mejora del manejo de las cubiertas herbáceas, la recuperación de vegetación autóctona en espacios no productivos y la instalación de elementos de apoyo a la fauna.

De igual forma, estas actuaciones supondrán, además, el primer paso para que estos olivares puedan obtener la certificación Olivares Vivos y beneficiarse del valor añadido que aporta la recuperación de la biodiversidad en las fincas.

"Competiolivar es una iniciativa muy ambiciosa que demuestra que hay otra forma de gestionar el olivar y de producir nuestro producto más emblemático, el aceite de oliva virgen extra, uno de los principales referentes de la provincia de Jaén", ha afirmado el vicepresidente segundo de la Diputación, no sin valorar también ha valorado que "este proyecto contribuye a fortalecer la economía local, frenar la despoblación y preservar el entorno natural".